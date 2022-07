Raúl Araiza de su hija Camila: 'Siempre ha sido muy valiente'

Ser un padre abierto y comprensible es para Raúl Araiza una de sus mayores prioridades. De la mano de su exesposa, Fernanda Rodríguez, hace todo para brindar felicidad y seguridad a sus hijas, Camila y Roberta, quienes con firmeza toman decisiones sobre su vida personal. El Negro, como también es llamado en el medio, abrió su corazón para hablar del apoyo que ha brindado a su hija Camila a lo largo de este tiempo, luego de que la joven compartiera en días pasados un mensaje de aceptación y amor propio tras asistir a la pasada marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México, en la que como nunca antes confesó no tener miedo de ser ella misma, celebrando el hecho de que el amor es posible más allá del género.

Araiza contó cómo fue que asumió el tema con su hija Camila cuando la joven decidió abrirse con él, instante en el que aprovechó para darle un importante consejo. “Esto, como mi hija lo hablaba conmigo hace tiempo, yo le dije: ‘Vive tus sueños, no son los míos’… Yo creo que los adultos tenemos que romper con esos moldes con los que nos educaron. Yo he sido muy tradicional dentro de todo pero yo amo a la comunidad, tengo grandes amigos y tengo grandes experiencias con la comunidad y se me hace algo muy importante, no porque mi hija lo haya decidido abrir, sino cualquiera…”, explicó en entrevista con los medios de comunicación a las afueras de Televisa.

Ante la decisión que tomó Camila de abrirse públicamente, su padre puso en alto la madurez con la que su hija asumió la situación, un motivo de enorme admiración para él, siempre pendiente para guiarla con sus palabras. “Le dije: ‘A tu tiempo. Si quieres, si no quieres’. Yo soy público, no es lo mismo toda la gente de la marcha a la gente que son ‘hijos de’… Nos amamos profundamente, la admiro profundamente, siempre ha sido muy valiente Camila, en su forma de pensar… La palabra mágica, y yo lo podría decir: hay que soltar…”, contó el también actor, dando muestra de la enorme complicidad que mantiene con su hija.

‘Nunca fue sorpresa’

En otro instante de la conversación, y a pregunta expresa sobre el cómo había tomado la apertura que su hija tuvo con él, Raúl Araiza explicó que siempre puso de frente la felicidad de Camila, por lo que esto nunca le generó alguna dificultad. “Hay que entender perfectamente bien la sensibilidad y la comprensión y el reflejo que puede haber entre dos personas, no importa el sexo, es lo de menos. Nunca fue sorpresa, además lo hizo en un día muy importante, yo no sé si lo tenía preparado o no, pero ella simplemente fue feliz… Hay papás que son muy duros con esta situación, yo sí creo que deben de reflexionar si quieren llenar sus expectativas o que sean felices sus hijos…”.

Así mismo, Araiza opinó sobre la pareja de Camila, a quien la joven presentó a través de sus redes sociales con algunas fotografías de su convivencia el día de la marcha del orgullo LGBT. “A mí no me sorprendió porque aparte ella ya tenía la relación con (Camila), yo le digo Cam dos, porque ya le dije: 'Ya ganaste otro papá, otra familia'. La queremos mucho, es una tipaza, mujerón… Fernanda y yo le decimos (a nuestra hija): ‘Cuídala mucho, porque esta sí vale la pena, no como tus exes’…”, contó el presentador del programa Hoy con su característico sentido del humor, quien además destacó que tanto él como su exesposa tienen muy presente el hecho de respetar las decisiones de sus hijas. “Si yo he sido libre en mi forma de vivir, también su madre, pues por qué vamos a limitar a nuestros hijos…”, comentó.

