Ana Bárbara habla de la salud de Paula Levy: 'La va a librar bien'

El amor que Ana Bárbara tiene por los hijos de la fallecida Mariana Levy es inmenso; Paula, José Emilio y María, con quienes mantiene una estrecha relación de confianza y complicidad. Por tal motivo, la cantante no se aparta de su lado, ejerciendo con orgullo el papel de mamá para brindarle a los jóvenes su respaldo y consejos en todo momento. Sin faltar a este compromiso, la intérprete hoy ha volcado su apoyo incondicional a Paula, quien según confiesa atraviesa por una circunstancia de salud, segura de que con un tratamiento adecuado todo podrá encausarse de la mejor manera. Con toda sinceridad, la estrella de la música grupera habló de la situación, confesando que incluso ha ido con la chica de 20 años a consultar a algunos especialistas.

Ana Bárbara compartió detalles de lo que ocurre con Paula, luego de que en días pasados surgieran rumores sobre la salud de la chica. “Definitivamente, sí estoy enterada y también al tanto de cómo puede sobrellevar la flaca, Paula, esta situación. Ya hemos estado juntas en doctores y viendo diferentes diagnósticos y la va a librar bien…”, explicó en entrevista con el programa televisivo Venga la Alegría. La también llamada Reina Grupera se mostró enteramente optimista, segura de que con el seguimiento pertinente todo marchará de la mejor manera. “Sé que están tratándole y sé que es algo que puede con los años, incluso, tener mejor calidad de vida, totalmente...”, explicó en otro momento.

Durante la charla, y sin ahondar en detalles de la enfermedad que Paula padece, Ana Bárbara recordó a Mariana Levy y la circunstancia por la que atravesó. “Entiendo a Talina pues porque Mariana tuvo un problema en el corazón, pero yo sé que Paula va a estar bien porque ella quiere estar bien, sobre todo...”, agregó la cantante, feliz de que sus hijos, como se refiere a ellos, puedan permanecer a su lado en los instantes más complejos.

Ana Bárbara reitera su cariño por Paula

Años atrás, cuando Ana Bárbara tomó la decisión de casarse con José María Fernández, El Pirru, asumió la responsabilidad de cuidar y brindar amor a los hijos que este tuvo con Mariana Levy: Paula y José Emilio, un sentimiento que también extendió a María, a quien la fallecida actriz procreó durante su relación con Ariel López Padilla. Desde entonces, la cantante disfruta cada momento junto a los jóvenes, sobre todo ahora que Paula atraviesa por esta situación de salud. “Lo más importante es que se sienta amada. Ella sabe que siempre estoy y la amo mucho. Está su abuela, que por cierto, por eso se preocupa por ella, porque siempre, desde bebecita, ha estado al pendiente de ella...”, confesó en otro instante de su plática con el matutino Venga la Alegría.

En otro momento, Ana Bárbara destacó el infinito amor que tiene por los hermanos Levy, quienes a su vez encontraron en ella una guía e inspiración para salir adelante, pues el deceso de su madre ocurrió cuando estos eran muy pequeños. “Mi mamá dice que tengo una personalidad, que es de carácter, pero esos niños simplemente llegaron a mi vida, me entregué a ellos y ahora los veo como parte de mi vida y no hay manera de que me los quite de ahí… Ha sido un reto cada día, la vida siempre es un reto…”, declaró en mayo de 2020 en una entrevista concedida al diario mexicano Milenio.

