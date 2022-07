Renata Notni y Diego Boneta disfrutan de un romántico verano en España

Si algo ha caracterizado la relación de Diego Boneta y Renata Notni es por la forma en la que han decidido vivir su amor. Y es que debido a los diversos compromisos laborales de ambos, han tenido que adaptarse y pasear su amor por todo el mundo. Algo que ha vuelto a quedar en claro durante este fin de semana, cuando la pareja se ha dejado ver disfrutando del verano por todo lo alto en Ibiza, España, país en el que Renata se encuentra grabando la serie Zorro, de la cual es protagonista, y en donde también ha coincidido con otras dos mexicanas que también están rompiéndola con todo en la Madre Patria: Aislinn Derbez y Esmeralda Pimentel.

Si hace unos días Renata presumía de sus vacaciones de verano en Formentera al lado de la hija de Eugenio Derbez, ahora se ha dejado ver de lo más enamorada y feliz al lado de su guapo novio, quien se ha unido a la actriz para pasar unos días de sol, arena y mar en las paradisiacas aguas azules del Mar Mediterráneo. A través de su perfil de Instagram, la guapa mexicana compartió una serie de imágenes en las que mostró detalles de sus divertidos días de verano en España, llamando la atención de todos sus fans aquellas fotografías en las que Diego Boneta aparece, ya sea en solitario presumiendo cuerpazo, o de lo más cariñoso al lado de su novia. “La pura sabrosura”, fue el título que Renata eligió para su álbum de fotos, el cual está lleno de lindos recuerdos de su travesía por este país.

Aunque Diego suele ser más discreto en redes sociales, en esta ocasión no dudó en compartir una linda postal en sus historias de Instagram en la que se le puede ver posando en traje de baño al pie de las playas de Lanzarote, muy bien acompañado de su guapa novia, quien presumió sus curvas en un revelador bikini que resaltaba su atlética figura.

Fue a mediados de mayo pasado cuando Renata Notni dio a conocer que formaría parte de esta ambiciosa adaptación del Zorro, un gran clásico conocido por todos: “No saben la felicidad de por fin poder compartirles esta noticia. Me llena de emoción ser parte de Zorro, uno de los clásicos más importantes de todos los tiempos, ahora adaptado a una nueva generación. Demasiado ilusionada por darle vida a una nueva versión de Lolita Márquez, fuerte, independiente, y con una voz poderosa”, escribió la actriz quien con una foto al lado de Miguel Bernardeu, quien dará vida al Zorro. Tras este importante anuncio, la actriz recibió un cariñoso mensaje de Diego Boneta quien celebró este importante logro de su novia: “Bravo amor”, le escribió.

Una relación de amor y apoyo

Debido a que en estos momentos ambos están atravesando por un gran momento en el terreno profesional, los hemos visto apoyándose uno al otro. Así como Diego aplaudió el protagónico de su novia en Zorro, hace unos días Renata acompañó al actor al estreno de la nueva versión de la cinta The Father of the Bride, realizada en Hollywood. Siempre cerca de su novio, la actriz prefirió desfilar sobre la alfombra roja sola, para así ceder a Diego el protagonismo que merecía en esta importante premier donde durante en su encuentro con la prensa dijo sobre su relación: “Estoy feliz, que te digo: 'Lo que se ve, no se juzga'. Ya todo será a su tiempo, hay que vivir etapa por etapa y disfrutar porque no hay prisa de nada y todo llega cuando tenga que llegar. Ahorita estamos disfrutando de nuestra relación y viviendo el día a día”, dijo.

