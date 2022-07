Anna Ferro revela dónde será la última morada de Fernando del Solar

A lo largo de los últimos días y tras darse a conocer el sensible fallecimiento de Fernando del Solar, su viuda, Anna Ferro, ha sido la encargada compartir con los seguidores del carismático presentador los detalles más conmovedores del último adiós al artista, quien desafortunadamente murió a consecuencia de las complicaciones de una neumonía el pasado 30 de junio. Tal y como lo ha hecho este fin de semana, cuando Anna finalmente ha compartido a través de sus redes sociales que de momento las cenizas del querido conductor de televisión se encuentran de momento en la casa que solía compartir con Fernando, pero que serán llevadas a una última morada, siguiendo al pie de la letra la voluntad de su esposo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Ferro ha compartido una fotografía en la que ha mostrado el altar que ha preparado en su casa para depositar la urna que contiene los restos del también actor. En la imagen se puede apreciar que en lo más alto del altar ha puesto una enorme fotografía de Fernando en blanco y negro, en la que se le puede ver de lo más sonriente, la cual Anna ha rodeado de flores blancas, posando al centro del altar las cenizas de su marido. Al pie de la fotografía, la viuda de Fernando escribió un pequeño mensaje en el que reveló el significativo lugar que se convertirá en la última morada de del Solar. “Por fin en casa… después al mar. Mi bello ser de luz, amore mío”, compartió la profesora de yoga, dejando en claro así que cumplirá al pie de la letra la última voluntad de su marido.

Recordemos que, durante la conferencia de prensa que Anna ofreció un día después de la partida de Fernando, señaló que las cenizas del comunicador, junto a las de su papá, quien falleció el pasado 12 de junio, serían llevadas al mar, tal y como ambos lo habrían pedido en vida. “Me las quedo yo (sus cenizas) por un momento, porque después llevaremos a Norberto, su papá, que no nos dio tiempo tampoco, a Norberto y a Fer, al mar, como ellos dos querían”, reveló Ferro sumamente conmovida, aclarando que los restos del presentador no serían llevados a su natal Argentina, como se llegó a especular.

VER GALERÍA

Así fueron los últimos instantes de vida de Fernando

Con los sentimientos a flor de piel y una fortaleza admirable, Anna Ferro relató al programa Venga la Alegría cómo fueron los últimos instantes de vida del presentador. “Luchó hasta el último momento, hasta el último instante y se fue tranquilo, feliz y en paz, eso es lo más importante. Él hubiera querido que siguiéramos sonriendo, le dije hace unos momentos que me diera chance de llorarle, llorarle todos los momentos, necesito llorar y después honraré tu vida y seguiré con tu legado”, expresó Anna, quien no pudo evitar el llanto a la hora de hablar de Fernando.

En esta misma entrevista, Anna compartió con el público una de las últimas charlas que tuvo con del Solar, quien incluso en su momento más vulnerable le hizo saber sobre el gran amor que tenía por ella. “Me dijo: ‘Eres a la única mujer a la que me he declarado porque todas las demás se me habían declarado’. No sabes lo feliz que me puso eso y ahorita que estaba en terapia (intensiva) me dijo: ‘¿Recuerdas lo que te dije? Sigues siendo eso, la única’ y él seguirá siendo el único en mi corazón”, recordó.

VER GALERÍA