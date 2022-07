Cómo se siente Scott Disick tras la boda de su ex Kourtney Kardashian con Travis Barker El modelo ha señalado que se siente desplazado del clan ante los cambios en la vida amorosa de la madre de sus hijos

Los románticos días de luna de miel que Kourtney Kardashian disfrutó en Portofino, Italia, el mes pasado se vieron opacados por los momentos de incertidumbre que experimentó a principios de esta semana luego de que su esposo fuera hospitalizado de emergencia para ser tratado por una “severa y amenazante pancreatitis”, por fortuna todo terminó en un susto y el baterista ya se encuentra “mucho mejor”, según ha compartido a través de su cuenta de Instagram. El delicado estado de salud de Travis Barker no es la única preocupación de la mayor de las Kardashian. Y es que desde el anuncio de su compromiso se ha desatado una cierta tensión entre ella y Scott Disick, el padre de su hijos, quien al no ser invitado a la boda de su ex pareja optó por tomarse un descanso en la playa; sin embargo, ha salido a la luz que el modelo está pasando por complicados momentos ante la nueva dinámica familiar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Esto era lo que hacía Scott Disick mientras su ex, Kourtney Kardashian se casaba en Italia

Así reaccionaron los hijos de Kourtney Kardashian a su compromiso con Travis Barker

Mientras el baterista de Blink-182 y la fundadora de Poosh gozan de la vida de recién casados, a Scott Disick le ha resultado difícil adaptarse a los cambios al interior del clan Kardashian, así lo ha confirmado una fuente cercana al famoso al medio Entertainment Tonight: “Ha tenido dificultades con el matrimonio de Kourtney y Travis, pero lo está haciendo tan bien como puede”.

Esto no significa que Scott no esté feliz por Kourtney, con quien mantuvo una relación intermitente por una década y comparte tres hijos: Mason, de 12 años, Penélope, de 9, y Reign, de 7, no obstante, el famoso ha atravesado por una montaña rusa de emociones. “Tiene sentimientos encontrados porque ama a Kourtney, pero también sabe que ella es muy feliz”, señaló la fuente que hizo hincapié en que Scott “se arrepiente mucho de cómo trató a Kourtney durante su relación”.

Otro de los asuntos que ha dado de qué hablar es cómo se encuentran los hijos de Kourtney y Scott ante el matrimonio de su mamá con Travis. Recordemos que los pequeños no reaccionaron de la mejor manera el día que el músico le entregó el anillo de compromiso a la empresaria durante una velada en Montecito, California. “Están felices, pero, naturalmente, siempre esperaron que hubiera una posibilidad de que sus padres volvieran a estar juntos”, expresó la fuente.

VER GALERÍA

Lo que más habría afectado y molestado a Scott, informó ET, ha sido el sentirse relegado de los eventos más significativos de la familia Kardashian, de la que él siempre se ha sentido parte desde que comenzó su historia con Kourtney. “Scott está triste porque no es tan cercano a Kourtney o su familia como lo era antes. Los extraña a todos y quiere ser incluido en las cosas”, señaló la fuente. “Todavía tiene una buena relación con la familia en general, ahora es un poco diferente. Kris todavía es como una madre para él y la ama de esa forma. También es muy cercano a Khloé”.

Glamour y extravagancia, así recordamos las majestuosas bodas de las Kardashian

En una de las conversaciones que tuvo Scott con Khloé Kardashian y fue transmitida durante el reality, el modelo hizo pública su preocupación ante la idea de ser desplazado del núcleo familiar de la madre de sus hijos. “Sentirme excluido y que no me digan nada es muy doloroso”, reconoció, “especialmente cuando no tengo a otra familia a la que acudir”.

VER GALERÍA

Kourtney y Travis felices tras su lujosa unión matrimonial en Italia

Por su parte Kourtney está muy contenta de la estabilidad y felicidad que ha traído Travis Barker, señaló otra fuente al mismo medio: “Le encanta decir y firmar como señora Barker y todos están muy felices por ella. Está muy emocionada de estar casada con Travis”. Mencionó que la empresaria tiene muy presente todo lo que pasó con Scott “durante años y está emocionalmente harta. Pasó años llorando y preocupada por él, ahora está concentrada en su próximo capítulo”.

Cabe mencionar que la hermana mayor de Kim dijo a principios de junio en un episodio del reality estar en desacuerdo con la edición de las escenas que la involucran a ella y Scott: “filmamos y pasamos el mejor momento de todos, y luego hemos estado viendo las ediciones, y ha sido muy molesto porque nos están involucrando en este drama de Scott", apuntó.

VER GALERÍA