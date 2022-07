'Se fue tranquilo...', Anna Ferro habla sobre los últimos instantes de vida de Fernando del Solar

Consciente del gran cariño que el público tiene por Fernando del Solar, su viuda, Anna Ferro, ha querido tomar la palabra en medio del doloroso momento que atraviesa, para agradecer por todas las muestras de cariño que le han hecho llegar a raíz del fallecimiento del carismático presentador y compartir con su público detalles sobre los últimos instantes de vida de Fernando, una oportunidad en la que aprovechó para dejar en claro que el también actor se fue en paz y rodeado del amor de todos sus seres queridos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una charla vía telefónica que Anna sostuvo con el programa Venga la Alegría, show que fue determinante en la carrera de Fernando, que la profesora de yoga hizo un enorme esfuerzo para compartir cómo fueron los últimos instantes de vida del intérprete, al tiempo que agradeció por todos los homenajes realizados a nombre de su esposo. “Les agradezco mucho a todos por la llamada, vi cadenas de oraciones y es un dolor que no es explicable, se te desgarra el alma y es un dolor que no puedes entender. Gracias a ustedes y a todo el público. (Venga la Alegría) Era un programa que a él le encantaba, les agradezco por este homenaje tan hermoso que le están haciendo y a la gente no olviden su sonrisa y sigamos sembrando arriba los corazones porque eso es lo que él hubiera querido”, compartió Ferro sumamente conmovida.

La esposa de Fernando detalló que el conductor se mantuvo fuerte hasta el último instante y que su partida fue tranquila y en paz. “Luchó hasta el último momento, hasta el último instante y se fue tranquilo, feliz y en paz, eso es lo más importante. Él hubiera querido que siguiéramos sonriendo, le dije hace unos momentos que me diera chance de llorarle, llorarle todos los momentos, necesito llorar y después honraré tu vida y seguiré con tu legado”, expresó Anna, quien no pudo evitar el llanto a la hora de hablar de Fernando.

VER GALERÍA

En esta misma charla, Anna compartió con el público una de las últimas charlas que tuvo con del Solar, quien incluso en su momento más vulnerable le hizo saber sobre el gran amor que tenía por ella. “Me dijo: ‘Eres a la única mujer a la que me he declarado porque todas las demás se me habían declarado’. No sabes lo feliz que me puso eso y ahorita que estaba en terapia (intensiva) me dijo: ‘¿Recuerdas lo que te dije? Sigues siendo eso, la única’ y él seguirá siendo el único en mi corazón”, recordó.

‘No hay otro hombre como él’

Finalmente, Anna compartió con Venga la Alegría la forma en la que la llegada de Fernando a su vida transformó su visión sobre el amor de pareja, pues a pesar de las malas experiencias del pasado, juntos volvieron a creer en el amor. “Es el amor de mi vida, jamás había conocido a un ser como él, tan noble y me quedó con la enseñanza. Él todos los días estudiaba y luchaba por mejorar, nunca se cansó y me quedo con su lucha. Él me enseñó a volver a amar, juntó mi corazón hecho pedazos igual que yo el de él. Nos unimos y fuimos los más felices el poco tiempo que nos tocó, pero para mí fueron mil años. Hice lo que mi corazón indicaba y sentía, no podía no estar junto a otro hermoso hombre como él, no hay otro como él”, compartió.

VER GALERÍA