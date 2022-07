Tom Hiddleston y Zawe Ashton están esperando a su primer hijo

Nadie podría imaginarse a un villano más subversivo ni elocuente que Loki, pero éste no tendría la misma popularidad de no ser por Tom Hiddleston, quien ha sabido explorar diferentes facetas del hermano adoptivo de Thor gracias a su gran nivel actoral. Sin duda, unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) le permitió al británico consagrarse como una de las estrellas más queridas de Hollywood. Lo cierto es que el intérprete no comparte similitud alguna con su personaje, en especial respecto al terreno sentimental, pues además de haber encontrado el amor a lado de Zawe Ashton, muy pronto se convertirá por primera vez en papá. El anuncio se dio de la forma menos esperada cuando la actriz -que se comprometió con Hiddleston a principios del 2022- presumió su baby bump durante la alfombra roja del estreno de su nuevo proyecto.

Zawe Ashton presumió su pancita de embarazo el pasado miércoles durante la premiere de la película Mr. Malcolm’s List, un drama de época en la que encarna a Julia Thistlewaite. La actriz, de 37 años de edad, desfiló enfundada en un elegante vestido de tul beige con un escote en forma de corazón y adornado con pedrería en la parte superior, un diseño firmado por Sabina Bilenko Couture. De esta forma la famosa ha confirmado de una manera muy sútil que la familia Marvel está a punto de recibir a un integrante más.

El evento se llevó a cabo en Nuevo York, y aunque Hiddleston no pudo hacerse presente en el lugar, la actriz estuvo rodeada por sus compañeros de reparto, entre ellos Freida Pinto, Sianad Gregory, Sope Dirisu y Theo James, además de la directora de la cinta, Emma Holly Jones. La noticia de que el intérprete de Loki será papá ha puesto a celebrar a los fans del villano, que ha aparecido en las primeras tres películas de la franquicia de Thor, protagonizada por Chris Hemsworth.

Tom Hiddleston siempre se ha esforzado por mantener en privado los detalles íntimos de su vida amorosa, por lo que no es extraño que aún no se haya pronunciado sobre la dulce espera; sin embargo, hace un par de semanas en una entrevista para Los Angeles Times presentaron al actor, de 41 años, como “un hombre recientemente comprometido” y al ser cuestionado sobre cómo se encontraba tras pedirle matrimonio a Zawe Ashton respondió lo alegre que está de poder formar su propia familia. “Estoy muy feliz”, dijo.

La historia de amor de Tom Hiddleston y Zawe Ashton

Los actores se conocieron hace tres años en la obra de teatro Betrayal, en la que dieron vida a un fracturado matrimonio que se ve enfrentado a escenas de engaño y amistades rotas. La química entre Hiddleston y Ashton trascendió más allá del telón. Fue así que en septiembre de 2019 debutaron como pareja en los Premios Tony. A principios del 2022 se les volvió a ver en los Premios Bafta, pero en ésta ocasión Zawe Ashton lució un espléndido anillo en el dedo anular, lo que desató rumores de boda, que confirmó People.

“Eran muy privados públicamente, pero detrás de escena se podía ver una química encantadora”, señaló una fuente al medio estadounidense. “Había destellos en los ojos de ambos y toda la compañía, incluido Charlie Cox, estaban muy unidos”. Asimismo, la fuente recalcó que Hiddleston es una persona “muy muy reservada”, pero “detrás de escena, en privado, eran cariñosos, se abrazaban y se sentaban uno al lado del otro y se tomaban de la mano”.

Un detalle que no han pasado por alto los fans es que la pareja está cada vez más unida, pues la actriz nacida en Londres acaba de unirse al MCU con The Marvels, la secuela de Capitana Marvel, en donde compartirá créditos con Brie Larson y tendrá un rol antagónico, del que aún se desconoce el nombre y el papel que jugará en la historia.

