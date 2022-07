La razón por la que se piensa que Lindsay Lohan se ha casado con su prometido Bader S Shammas

Luego de unos años un tanto turbulentos, Lindsay Lohan finalmente ha encontrado la estabilidad personal que tanto buscaba. Algo que se ha visto reflejado en todas las cosas buenas que han venido sucediendo en su vida en los últimos años, pues la intérprete finalmente ha retomado su carrera actoral por todo lo alto, mientras que en el lado personal, y específicamente en el lado amoroso, la protagonista de películas como Mean Girls no podría estar más feliz. Y es que tras haberse comprometido con su novio Bader S Shammas, el pasado mes de noviembre, la intérprete finalmente se habría casado de forma secreta y lo habría dejado en evidencia a través de su más reciente publicación en redes sociales, donde de lo más enamorada le ha dedicado un lindo mensaje a Barder, en el que también lo ha llamado “mi esposo”.

El mensaje en cuestión ha llamado poderosamente la atención de todos los seguidores de la protagonista de la icónica película Juego de Gemelas, pues a lo largo de lo más de dos años que ha durado su relación, la artista de 36 años y su pareja han preferido mantener los detalles de su amor en privado, dejándose ver de forma esporádica de lo más enamorados en redes sociales. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la también cantante compartió una linda fotografía en la que aparece al lado de su posible esposo y junto a la cual escribió un romántico mensaje en el que habló sobre la feliz etapa por la que atraviesa. "Soy la mujer más afortunada del mundo. No porque necesite un hombre, sino porque él me encontró y supo que quería ser feliz, todo al mismo tiempo”, expresó la intérprete de canciones como Bossy.

Sin embargo, fueron sus siguientes palabras las que encendieron las alarmas entre sus seguidores, pues fueron interpretadas como una confirmación de que ahora es una feliz mujer casada. “Estoy asombrada de que él sea mi marido. Mi vida y mi todo. Todas las mujeres deberían sentirse así todos los días”, agregó Lindsay emocionando a todos, pues se refirió a Barder como su esposo, lo que sin duda confirmaría que Lindsay y su prometido ahora son marido y mujer.

Como era de esperarse, los fans, amigos y familiares de la actriz no han tardado en reaccionar a la publicación, llamando la atención especialmente la de el actor Jonathan Bennett, quien interpretó al guapo Aaron Samuels, el novio de Lindsay en la película Mean Girls, quien de lo más emocionado se limitó a comentar el post de su colega con un sinfín de emojis en forma de corazón, algo que no pasó desapercibido por los fans de Lindsay, quienes motivados por la nostalgia, celebraron la reacción del intérprete. Por otro lado, el actor Daniel Franzese, quien interprete a Damien en el filme anteriormente mencionado, también deseó felicidad a la pareja: “Me encanta lo feliz y bien que te ves. Dios los bendiga a ambos”, compartió el intérprete.

El anuncio de su compromiso

Fue el pasado 28 de noviembre cuando a través de su perfil de Instagram Lindsay compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver posando de lo más sonriente y enamorada, en compañía de su guapo novio, presumiendo en algunas de esas postales su enorme y brillante anillo de compromiso. Al pie de las imágenes la actriz escribió un sencillo, pero muy significativo mensaje, con el que ha dejado en claro lo emocionada que está por iniciar esta nueva etapa de su vida. “Mi amor. Mi vida. Mi familia, Mi futuro”, compartió la futura novia seguido del hashtag #love y un emoji de sortija, evidentemente.

