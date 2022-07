Fernanda Castillo y Erik Hayser celebran 8 años del inicio de su historia de amor

El amor de Fernanda Castillo y Erik Hayser está más fuerte que nunca. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a lo largo de lo años en los que han construido una sólida relación, pues a pesar de la discreción con la que siempre han manejado su vida personal y familiar, en ocasiones la pareja comparte de forma pública algunos detalles de su vida de pareja en sus redes sociales, sobre todo cuando se trata de momentos muy especiales o importantes. Tal y como sucedió recientemente, cuando de lo más enamorados celebraron el octavo aniversario del inicio de su historia de amor, una oportunidad en la que se dedicaron los mensajes más espaciales, haciendo partícipes a todos de la alegría que embarga sus corazones en estos momentos.

A través de su perfil de Instagram, Fernanda compartió un álbum de fotografías en el que compartió algunos de los instantes más entrañables de su relación y junto al cual escribió un lindo mensaje en el que puso en alto el gran amor que tiene por el padre de su pequeño Liam, mostrándose agradecida por todo lo que juntos han vivido y lo que han logrado construir. “Te elijo cada día desde hace 8 años @erikhayser, en los días complicados y en los maravillosos, cerca o lejos, en la salud, la enfermedad, el éxito, el estrés, los logros, la incertidumbre, la alegría máxima y en la paz infinita. Te elijo porque eres lo más bonito que me ha pasado y construir junto a ti, hacer equipo contigo saca lo más hermoso de mí, tú me haces mejor. ¡Te amo profundamente! ¡Gracias por estos primeros 8 años!”, escribió la actriz sumamente conmovida.

Como era de esperarse, Erik también hizo gala de su romanticismo y a través de sus redes sociales le dedicó unas lindas palabras a Fernanda, a quien agradeció por el increíble viaje que juntos han emprendido y que los ha llevado a construir una hermosa familia. “Una de nuestras primeras fotos @fernandacga, fue emprendiendo un viaje… ese mismo que continúa hasta hoy, siendo sin duda la mejor decisión que he tomado. Gracias Fer por tantos instantes. Por la emoción de construir caminos contigo, de la mano y en la misma dirección. Por escogerme todos los días como tú compañero en este viaje. Por la certeza del amor verdadero y por llenar cada instante de mi vida de ilusión. ¡Te amo con el alma! ¡Feliz aniversario, vida de mi vida!”, expresó el guapo actor en su perfil de Instagram, donde también compartió un lindo álbum de fotografías entre las que destacaron algunas del inicio de su historia de amor.

Un amor a prueba de todo

Si bien, Fernanda y Erik han enfrentado duros contratiempos, como la crisis de salud que vivió la actriz el año pasado, lo cierto es que el amor que se tienen los ha ayudado a convertirse en un gran equipo y hacerles frente a los distintos retos que la vida les ha puesto, tal y como ha sido el convertirse en padres. “Yo lo digo, suena muy mal, pero no estoy tratando de decirlo así: un hijo es como todas las cartas para que uno se divorcie, porque tienes un bebé y te despierta todos tus miedos, tus cosas no trabajadas en terapia, todas esas cosas que hacen que uno choque, las dos personas están viviendo eso, no sólo las mujeres, los hombres también”, explicó la actriz en una charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube, quien reveló que Erik es un gran hombre con quien hace un excelente mancuerna.

Fernanda narró que cuando sienten que hay diferencia de opiniones, siempre se sientan a conversar: “A nosotros nos ha pasado que en los momentos que no estamos yendo para el mismo lado. Siento que tengo suerte de tener un hombre que es muy sensible a comunicarse y le gusta hablar, le gusta entenderme y nos hemos sentado a replantear y decir: ‘Esto no está bien ahorita, pero ¿seguimos queriendo lo mismo?’ para pasar este tramo sin perdernos”. La actriz también confesó que ha sido Erik su relación más saludable: “Me pasa con mi pareja de hoy que no me siento celosa, hay algo de él que me hace sentir segura y nunca me había pasado. Cuando empecé a salir con él, hace 7 años, era como raro”, contó.