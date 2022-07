El conmovedor testimonio de Anna Ferro sobre la partida de Fernando del Solar: 'Fue muy repentino'

El deceso de Fernando del Solar conmocionó al mundo del espectáculo. Horas después de confirmar su partida, Anna Ferro, su viuda, tomó la palabra ante los medios de comunicación para dar detalle de lo que ocurrió con su esposo, quien según comparte, siempre se mantuvo en pie de lucha para salir adelante, aunque por desgracia en esta ocasión no pudo lograrlo. Conmovida hasta las lágrimas, Ferro expresó su profundo dolor pidiendo a todos aquellos que lo admiraron y conocieron preservar por siempre su legado. Así mismo, habló de lo importante que ha sido para ella y la familia respetar su última voluntad; la de ser velado por algunos días previo a ser cremado. En otro momento, también reveló la causa por la que el presentador vio afectada su salud hasta la gravedad, algo que siempre mantuvo bajo estricta reserva.

“Fue muy repentino, como sabían él salió del cáncer, sus pulmones quedaron muy afectados con tantas radiaciones, con 59 quimioterapias luchó y lo logró…”, explicó Ferro ante los medios de comunicación reunidos en la funeraria la mañana del 1 de julio, espacio en el que habló del padecimiento por el que perdió la vida el argentino, quien tenía 49 años. “Fue una neumonía. Para él una gripa era convertirse en algo muy fuerte y esta vez no lo logró, pero luchó hasta el último momento y fue muy repentino…”, dijo, no sin antes destacar la fortaleza con la que Fernando intentó abrirse camino en su dura batalla, siendo una inspiración para todos aquellos que atraviesan por situaciones similares.

Para ser más específica, Anna explicó cual fue la raíz de la recaída de Fernando, un golpe emocional del que ya no pudo sobreponerse. “Ustedes saben que hace unas dos semanas y media su papá falleció. Le dio mucha tristeza y fue una tristeza muy fuerte para él, la cual le costó mucho trabajo superar y sus defensas bajaron. Empezó una gripa normal y se fue agravando a una neumonía un par de días…”, agregó en otro punto de la conversación. Su viuda también contó que tanto la madre del presentador, así como sus hijos acudieron a la funeraria para despedirse de él con la finalidad de cerrar así un importante ciclo. Entre otras cosas, confirmó que el último adiós a Del Solar se llevará a cabo de manera privada y solo entre sus más cercanos, entre ellos algunos amigos.

La última morada de Fernando del Solar

Sin poder contener el llanto, Anna dijo estar destrozada en estos instantes, pero dispuesta a seguir con el legado de su marido, quien hizo suyo el lema “arriba los corazones” para brindar inspiración a quienes solían escuchar sus testimonios. La viuda del conductor además explicó que previo a ser cremado Fernando pidió ser velado por varios días, sin que fuera realizada alguna ceremonia, pues si bien era creyente de Dios no profesaba ninguna religión. Así mismo, reveló cuál será el destino de las cenizas de su esposo, cumpliendo así con una de sus últimas voluntades. “Me las quedo yo (sus cenizas) por un momento, porque después llevaremos a Norbert, su papá, que no nos dio tiempo tampoco, a Norbert y a Fer, al mar, como ellos dos querían…”, dijo visiblemente consternada ante las cámaras.

En su charla de poco más de 10 minutos, Ferro habló de la petición que Del Solar le hizo con respecto a sus hijos, quienes asegura no pudieron ver a su papá antes de que este falleciera. “Que los amara y que los cuidara, porque los seguiré viendo…”, afirmó. “Solamente quisiera que regresara, pero sé que no es así…”, confesó en otro momento, al lamentar esta circunstancia que la ha marcado para siempre.

