Un nuevo problema legal para Amber Heard Después de que la corte fallara en su contra en el caso de Johnny Depp y que sus abogados no consiguieran un acuerdo económico

Johnny Depp parece haber dejado atrás por completo la batalla legal que emprendió contra su exesposa Amber Heard por difamación. Después de que la corte fallara en su favor y que como él mismo describiera, le regresara la vida, el actor se encuentra de gira por Europa con su música y los rumores sobre nuevos proyectos cinematográficos continúan. Por su parte, Amber parece haber quedado enganchada en el caso, no solamente ha otorgado una entrevista en la que volvió a hacer los mismos señalamientos de los que el jurado la encontró culpable, sino que a través de sus abogados ha enviado distintos comunicados en contra de Depp. Después de que su abogada hiciera saber que la actriz no tiene cómo pagar la deuda millonaria con el protagonista de Piratas del Caribe, parece que los problemas legales de Heard no se han terminado. A la espera de las acciones que tomará para poder pagar su deuda, un nuevo caso legal ha comenzado a sonar en torno a Amber.

De acuerdo con el Dailymail, la actriz podría estar involucrada en otra investigación alrededor del caso en el que se vio envuelta en julio del 2015 en Australia, al ingresar al país de forma ilegal con sus dos perros, caso que parecía cerrado en el 2016 cuando se declaró culpable de falsificar documentos de viaje para sus mascotas. A pesar de esto, en el 2021 el tabloide británico dio a conocer que los oficiales estaban investigando un caso de perjurio en caso de que la actriz hubiera mentido a las autoridades sobre las circunstancias en las que llevó a sus animales a este país. Esto ha sido confirmado por ET Canada, con el Australian Department of Agriculture, Water and Environment investigando las acusaciones de perjurio en contra de Heard.

Las dudas han surgido a partir del testimonio de un empleado durante el caso por libelo que Depp perdió en Reino Unido. Fue en este juicio que Kevin Murphy declaró que Heard le había ordenado mentir bajo juramento, al no declarar a los perros a su llegada a Queensland. “También le expliqué muchas veces a la señora Heard el hecho de que intentar llevar a los perros a Australia sin completar el proceso reglamentario era ilegal y podía resultar en penas muy fuertes, incluyendo la eutanasia de los perros”, declaraba Murphy, quien confirmó al Dailymail que el FBI lo había buscado para dar su declaración ayudando a las autoridades australianas.

Según la ley, no solamente tendrían que haber informado de su presencia, sino que debieron haber sido puestos en cuarentena por 10 días. De hecho, la presencia de Pistol y Boo pasó desapercibida en el país hasta que una estética canina publicó una fotografía de ellos en su cuenta de Facebook. A pesar de que el gobierno australiano tiene fuertes sanciones y penas a quienes incurran en estos delitos, la realidad es que de ser encontrada culpable, no se cree que buscaran a Amber, sino que solamente se le restringiría la entrada a aquel país.

Cómo se solucionó el caso en primer momento

En su momento, la actriz se declaró culpable y pagó la multa de 10,000 dólares australianos, y su abogado Jeremy Kirk apuntó a que no había un engaño intencional, sino que el papeleo se les había escapado. El abogado declaró que Heard había pensado que el equipo de su exmarido había hecho los trámites correspondientes y que por el cansancio había llenado mal el formato de migración. En aquel entonces, Johnny y Amber publicaron un video juntos expresando su arrepentimiento, buscando encontrar el perdón de las autoridades australianas.

