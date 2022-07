Fernando del Solar e Ingrid Coronado, una historia que no pudo ser

La noticia del fallecimiento de Fernando de Solar ha sido recibida con enorme dolor en el mundo del espectáculo. Después de diez años luchando una dura batalla contra el linfoma de Hodgkin, enfermedad en la que tuvo algunas recaídas y que le provocaron otros contratiempos de salud, el argentino perdió la vida a los 49 años, según dieron a conocer sus excompañeros de Televisión Azteca. Las muestras de cariño no se han hecho esperar y los recuerdos han resurgido entre las personas que lo querían. Apenas hace unas semanas, Fernando había decidido llegar al altar con Anna Ferro en una íntima ceremonia en la playa que los novios compartieron con ¡HOLA!. Después de años de una sólida relación, fue el mismo conductor quien organizó de forma exprés la boda, ante su deseo de llegar al altar con su última compañera. Antes de comenzar su relación con Anna, Fernando tuvo una conocida relación con Ingrid Coronado, con quien se convirtió en padre de dos chicos que le sobreviven.

Su relación comenzó con una sólida amistad, Fernando e Ingrid fueron los conductores de Sexos en Guerra, un programa de televisión que les permitiría conocerse a profundidad. No fue sino hasta el 2008 cuando decidieron darse una oportunidad en el amor. Dos años más tarde, en el 2010, regresaban juntos a la televisión en el programa Venga la Alegría, pero lo hacían como una pareja sólida y consolidada. Desgraciadamente, la vida les tenía preparado un duro golpe, cuando en el 2012, en el punto más alto de la carrera de Fernando, el mismo día en el que se le presentó como el próximo conductor de La Academia, el argentino se enteraba de que había sido diagnosticado con linfoma de Hodgkin.

Tres años después de esta dura situación en la que Fer pasó por todo tipo de tratamientos, el conductor nos confesaba en nuestras páginas: ‘A Ingrid y a mí, la situación nos rebasó’. Ante su separación, Fernando con su famosa frase ‘Arriba corazones’ se disponía a entregarse a su recuperación y a inspirar a otros con su historia de lucha y positivismo en un duro momento, mientras que Ingrid se refugiaba en su trabajo como conductora del matutino.

Las declaraciones de Ingrid

Solamente un par de días después de que ¡HOLA! publicara esta entrevista con Fernando, Ingrid declaraba en Ventaneando: “Fernando es la persona a la que más he amado y a la que creo que más amaré en mi vida”. En una conmovedora charla, en la que Ingrid hablaba con la voz entrecortada, explicaba: “Ver cómo está todo destruido es algo muy fuerte, pero he hecho lo mejor que he podido con lo que he tenido…Desgraciadamente las cosas no han sucedido como yo quisiera. Hace tres años me casé con Fernando, con el amor de mu vida, la persona a la que más he amado y yo creo que es a la que más voy a amar siempre”, dijo.

“Estando los dos cansados, dolidos, lastimados, era muy complicado que pudiéramos estarlo haciendo además como pareja. Sabemos que las parejas pasan por momentos que son muy difíciles, que hay crisis en todas las parejas, pero si además le sumamos que tenemos este asunto de la enfermedad, la cosas se ponía muchísimo más complicada. Es por eso que decidimos tomar esta decisión, pero esto no quiere decir que sea fácil para mí ni para nadie”, confesó la conductora que en aquel momento explicaba que llevaban meses separados.

“De ninguna manera quiero comparar el dolor que ha tenido Fernando con la enfermedad, ese no es mi interés, pero lo que vive la persona que está al lado es terrible, porque para mí cada minuto era el temor de que el dejara este mundo”, la conductora continuó, “El amor que le tengo a Fernando no está en duda y no lo ha estado nunca, y todas mis acciones, cada una de ellas han tenido que ver con amor, y aunque en este momento no podamos estar juntos no quiere decir que no lo ame profundamente y que no esté en el momento más terrible de mi vida”.

