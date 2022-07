Aislinn Derbez saca su lado fan en el concierto de Sebastián Yatra

Heredera del talento familiar, Aislinn Derbez no sólo ha conquistado al público mexicano, pues sus actuaciones han cautivado más allá de las fronteras del país. Con La Casa de las Flores, la actriz cautivó a la audiencia en países como España, y casualmente ahora mismo se encuentra rodando un nuevo proyecto en dicho país. Tras una aventura por Arabia Saudita, la actriz viajó con su pequeña Kailani a la Madre Patria, y desde hace varias semana este ha sido su hogar temporal. A través de sus redes sociales, la hija mayor de Eugenio Derbez ha compartido algunos vistazos de sus días en aquel país, desde sus experiencias en el set de grabación, hasta sus divertidos paseos junto a su hija. Ahora, Aislinn ha compartido un vistazo de la inolvidable velada que vivió en la capital española junto a su hermana, Michelle Aguilera, y algunos amigos, pues a mitad de semana se lanzaron a un concierto de Sebastián Yatra. El cantante se presentó ante miles de personas que se dieron cita en el WiZink Center, y que no dejaron de corear sus éxitos musicales. Por supuesto, la guapa actriz se dejó llevar por el animado ambiente que reinó en ducho recinto, sobre todo cuando el colombiano interpretó temas como Tacones rojos. "Demasiado top ese concierto", escribió sobre esta noche, en la que además pudo cumplir el sueño de toda fan de Yatra: tomarse una foto con él. Haz click abajo para ver lo bien que la pasó Aislinn en este concierto.