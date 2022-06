La novia de El Chicharito, su porrista más entusiasta

Desde hace unos días, Nicole McPherson, novia de Javier Chicharito Hernández, se encuentra en Los Ángeles donde, además de disfrutar de un picnic en la playa con el futbolista y contemplar la puesta del sol en una de las colinas más altas de la ciudad, la modelo también se ha tomado el tiempo de asistir a uno de los juegos de su novio en El Galaxy, desde donde compartió una imagen en la que demostró que, si de apoyar al tapatío se trata, ella es su porrista más entusiasta. Recientemente, la pareja viajó a Londres donde viven Nala y Noah, los hijos del futbolista con quienes pasó su cumpleaños número 34, una fecha en la que su novia le dedicó una cariñosa felicitación en redes.

A partir de que Nicole y El Chicharito hicieron público su noviazgo, ambos se han dado vuelo compartiendo fotos y videos de su romance. Apenas hace unos días, la ecuatoriana estuvo publicando en sus redes sociales lindas fotos al lado del mexicano a quien le ha estados siguiendo el paso con su rutina en Los Ángeles, donde, además de convivir con su círculo más cercano, lo ha estado acompañando a sus entrenamientos físico donde ella aprovecha para hacer su rutina. Como parte de sus actividades en la ciudad, Nicole no podía dejar de asistir a un partido de El Chicharito en el Dignity Health Sports, el estadio donde juega El Galaxy.

En la imagen, aparece Nicole posando en uno de los palcos del estadio, antes de que el partido de que comenzara el partido de este 29 de junio en el que El Galaxy se enfrentó a Minnesota United FC. Aunque el equipo de El Chicharito no consiguió el triunfo, Nicole se convirtió en la mejor porrista del mexicano en este encuentro en el que Minessota ganó 3 a 2. Para apoyar a su novio, la modelo eligió un look muy cómodo y casual que consiguió con una sudadera blanca de la marca P.E. NATION y jeans de la firma I AM GIA que combinó con unos tenis blancos Nike, un atuendo ideal para una disfrutar del talento en la cancha de su novio.

Más enamorados que nunca

Aunque Nicole McPherson vive en Miami, la pareja ha hecho funcionar la relación con visitas constantes. Pero los novios no sólo han paseado su amor por México y Estados Unidos, recientemente Nicole acompañó al futbolista a Londres para que se reuniera con sus hijos. Durante este viaje, la modelo le dedicó un romántico mensaje al futbolista: “Hoy soplamos velitas y aquí se viene lo cursi. Happy Bday mi amor. Amor del bueno, amor bonito. Gracias por esa paz. Gracias por tu amor. Gracias por lo que tenemos loquito. Qué fortuna verte crecer de tan cerquita, y recibir esa energía maravillosa que compartes con todos los que amas, esos empujes, esas ganas de crecer y esa manera tan hermosa de ver la vida. Me haces inmensamente (más) feliz. Y nos amo así, pegaditos”, le escribió por su cumpleaños.

Cuando Nicole y El Chicharito decidieron hacer público su romance, la prensa centró su atención en la joven modelo quien, ha tenido que comenzar a lidiar con los cuestionamientos de la prensa, una situación que maneja muy bien. Así lo mostró durante su primera entrevista siendo novia del mexicano, en marzo pasado, cuando aprovechó el micrófono de Despierta América para defenderlo: “(Todo lo que se dice) está muy alejado de la verdad y estaría bueno que la gente no sume con lo que piensan o ven en redes. Es un gran papá”, comentó la modelo quien añadió: “Solo diré que es una persona maravillosa, eso es todo”.