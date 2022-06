Eugenio Derbez revela por qué no se reconcilia con Victoria Ruffo

Uno de los romances más mediáticos fue sin duda el de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, quienes al estar juntos procrearon un hijo, José Eduardo. Sin embargo, los actores tomaron la decisión de separarse hace ya varios años, y desde entonces el tema de sus diferencias personales no deja de acaparar el interés tanto de sus seguidores como de la prensa. En una reciente charla, Eugenio se sinceró sobre este episodio de su vida, aunque como pocas veces reveló por qué razón no se ha dado una reconciliación con la protagonista de telenovelas. Seguro de sus declaraciones, también admite que abordar esos aspectos tan privados de manera pública ha sido para él una especie de terapia, pues en su vida cotidiana rodeado de los suyos no suele hablar de esta situación.

Eugenio acudió como invitado al programa de La Mesa Caliente, de Telemundo, en donde no tuvo filtros al abrir su corazón al evocar ese momento de su pasado sentimental. A pregunta expresa de su entrevistadora, Verónica Bastos, sobre el motivo por el cual no se reconcilia con Ruffo, dijo: “Es una buena pregunta. Mira, te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil de olvidarlo. No vi la infancia de mi hijo…”, explicó el intérprete, quien anteriormente reveló que por un tiempo se apoyó de algunos abogados para poder tener contacto con José Eduardo sin poder conseguirlo, lo que implicó un golpe emocional para él en su momento.

Durante la charla con Telemundo, Derbez también compartió de qué manera lograba enterarse de lo que acontecía en la vida del pequeño José Eduardo, lo cual resultó difícil para él. Por esa razón, según admite, prevalece un sentimiento del que no ha podido despojarse. “Yo me enteré de que estudió piano, me enteré de que estudio karate en las revistas de chismes, y eso para mí resultó muy doloroso. Y es por eso que sí reconozco que tengo mucho rencor porque me perdí toda la infancia de mi hijo…”, afirmó el también productor de cine, que con el paso de los años hizo todo para lograr un mayor acercamiento a su hijo, con quien hoy mantiene una estrecha relación de confianza y complicidad.

La mejor terapia para Derbez

Hay un antes y un después en la vida de Eugenio Derbez, pues admite que gracias a su reality familiar, De Viaje con los Derbez, logró forjar un vínculo más cercano con los suyos, en especial con José Eduardo. De hecho, tocar de manera pública temas tan complicados como el del distanciamiento con su hijo a raíz de su ruptura con Victoria Ruffo, se ha convertido en una especie de terapia. “El tener que platicar y convivir y hablar de esas cosas de repente a cámara sí ayuda, porque en la vida real cuando estamos juntos queremos pasárnosla bien y no tocamos esos temas y hablamos de cosas padres…”, afirmó, asegurando que de esa manera han podido abordar pláticas sobre “cosas atoradas”, lo que ha resultado benéfico. “Ha funcionado bien como terapia”, dijo.

En agosto de 2021, Derbez también habló para la emisión Suelta la Sopa, en la que destacó la importancia que ha tenido el reality de De Viaje con los Derbez en su vida. “La serie ha sido muy terapéutica para los dos porque parece mentira pero nunca profundizamos en ciertas cosas de su infancia, y la serie nos sirvió para platicar algunas cosas, tanto a cámara como fuera de cámara…”, explicó.

