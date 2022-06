En ¡HOLA!, Camille Vásquez abre su corazón y nos descubre su emocionante historia de superación

El controvertido juicio entre Amber Heard y Johnny Depp fue seguido a detalle alrededor del mundo por millones de personas. En él, no solamente los actores fueron los protagonistas, sino que hubo otros personajes que fueron cobrando relevancia, pero ninguno como Camille Vásquez, abogada del histrión que se convirtió en toda una sensación en las redes sociales. Su profesionalismo, atinados comentarios y la forma en la que defendió a su cliente fueron características que rápidamente cobraron la atención del público. Esta popularidad solamente se incrementó después de que se diera a conocer el veredicto a favor del actor. En esta edición de ¡HOLA!, ya disponible a la venta, Camille Vásquez, la abogada hispana que se ha convertido en un fenómeno, nos cuenta su emocionante historia, que inspira a miles de mujeres.

“Todavía me emociono al pensar que le he devuelto de nuevo su vida y que ha vuelto a sonreír como no lo había hecho en los últimos seis años”, ha dicho la abogada, haciendo referencia a las palabras del propio Johnny, quien al darse a conocer su victoria en el juicio, reconocía esta situación. A pesar de que el juicio de Depp vs. Heard ha sido sin duda uno de los puntos más altos en su carrera, la labor de Camille como abogada ha sido una larga y con una emocionante historia de superación, en la que ha logrado conquistar diferentes horizontes. No te pierdas la entrevista completa así como el posado que ha realizado en las páginas de este número.

