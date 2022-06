El nuevo proyecto de Mónica Noguera junto a Juan Soler

Con la certeza de tomar las mejores decisiones, Mónica Noguera dio un paso importante en su carrera, tras anunciar a finales de abril que dejaría el programa televisivo del que formó parte, De Primera Mano, espacio en el que a la par de informar sobre el acontecer en el mundo del espectáculo, compartió en más de una ocasión al aire circunstancias de índole personal. Por varios días, la presentadora mantuvo todo bajo estricta discreción y sin dar más pistas de sus planes a futuro, aunque lo único que anticipó fue que no dejaría Imagen Televisión, empresa para la que lleva trabajando desde hace algunos años. Finalmente, la noticia de su nuevo proyecto fue destapada, algo que sin duda la tiene muy emocionada.

Recientemente, Mónica fue presentada como parte de la nueva alineación de conductores del programa matutino Sale el Sol, espacio en el que fue recibida de manera cálida por todos sus compañeros, entre ellos Juan Soler. En un video que ha sido promocionado el 28 de junio por la televisora, Noguera habla un poco de sí misma y de lo que espera para esta etapa que la tiene muy ilusionada. “Hola, soy Mónica Noguera y soy parte del nuevo amanecer de Sale El Sol”, se escucha decir en los primeros segundos del clip. “Soy una mujer vulnerable, muy emocional y me gustaría regalarles esa parte, que están disfrutando ese momento. La parte en la que te olvidas de tus problemas, pero no únicamente te estas olvidando de eso, sino también estás encontrando una solución… Muy contenta, estoy muy contenta”, destacó.

Además de Mónica Noguera, la producción del matutino dio la bienvenida a Lisset al equipo de presentadores, como parte de una nueva etapa de este programa que busca llevar lo mejor del entrenamiento a su audiencia. “¿Qué les puedo decir? Iniciar este nuevo viaje con seres humanos tan maravillosos, llevó ya este camino de cinco años en Imagen Televisión y esto es completamente el viaje que llevaremos de la mano”, dijo durante una de sus primeras intervenciones Noguera, que ha logrado consolidar una carrera en la conducción de televisión, colaborando anteriormente en empresas como Televisa, Telemundo y MVS TV.

La mamá de Mónica Noguera en su emotiva despedida

Recordemos que fue el pasado 10 de junio cuando Mónica se despidió de manera oficial del programa De Primera Mano, comandado por Gustavo Adolfo Infante, quien consintió a su amiga con una retrospectiva de sus mejores momentos en pantalla. Así, en compañía de los televidentes, la producción recordó la llegada de Noguera a la conducción de ese espacio en 2017, así como parte de sus memorables entrevistas, como la que hizo a su expareja, el productor Memo del Bosque, cuando este libraba una batalla contra el cáncer.

Para sorpresa de la guapa presentadora, y tras los elogios de sus compañeros, Mónica fue despedida con mariachi, un inolvidable episodio del que fue partícipe su mamá, la señora Ana María Flores, quien dirigió un conmovedor mensaje a su hija. “Ha sido para mí una experiencia hermosísima, y te quiero decir mi Moni que me siento muy orgullosa de ti porque he visto tu desempeño, tu profesionalismo y tu entrega para este programa y me siento muy orgullosa de ti. Yo sé que en el proyecto de tu vida que tengas vas a lograrlo y vas a ser muy feliz…”, dijo conmovida hasta las lágrimas, sin olvidar agradecer al equipo de Imagen Televisión por el apoyo incondicional a Noguera. “Moni, te deseo todo lo mejor”, agregó la señora, orgullosa de la cercanía que mantiene con su hija, a quien sigue apoyando.

