Camila, hija de Raúl Araiza, abre su corazón: ‘Ya no tengo miedo de ser yo’

Si algo caracteriza a Camila Araiza, hija de Raúl Araiza, es la apertura con la suele abordar aspectos de su vida personal públicamente, haciendo uso de sus redes sociales para este propósito. Respaldada por sus seguidores y segura de sí misma, esta vez compartió un mensaje de aceptación y de amor propio, tras haber acudido a la marcha LGBT realizada en la Ciudad de México el 25 de junio, acontecimiento de gran relevancia para la joven, pues además de ser la primera ocasión en asistir a esta celebración del orgullo, afirmó estar convencida de no tener miedo de ser ella misma. Por supuesto, hizo una reflexión sobre lo que acontece actualmente, feliz y esperanzada por la resiliencia y la consciencia de muchas personas.

De manera directa, Camila expresó su sentir a través de un mensaje, el cual ilustró con varias fotografías del día de la marcha en la que aparece junto a otras chicas llevando la bandera del arcoíris. “Querido diario. Una vez más me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas. ¡Que ya no tengo miedo de ser yo! Me cuesta encasillarme, especificarme, explicarme, justificarme. Pues soy más que un nombre, edad, género, más que un cuerpo…”, dijo en las primeras líneas, para luego destacar: “Que todo me lo debo a mí porque ese es el amor propio y esa es mi misión más grande…”, reveló.

Camila ahondó en sus palabras para exponer así su pensamiento, revelando de qué manera logra concebir el actual panorama. “Hay una sociedad muy extraña en este planeta pero cada vez nos volvemos más resilientes y conscientes, eso me da mucha esperanza para esas semillitas que reencarnarán por acá dejándoles un mundo más suave. Hoy entiendo que he sido todo, que el género no existe, solo es un cuerpo que utilizamos para experimentar esta experiencia llamada vida, que el único origen de nuestro ser es el amor universal. ¡Almas somos y almas amamos! Que hoy encontré a un alma igual que la mía y sí, esto existe. Somos y venimos de lo mismo”, escribió.

Su primera marcha del orgullo LGBT

Con total apertura, Camila además habló de la experiencia de asistir a la marcha del orgullo, que año con año se lleva a cabo en diversas partes del mundo. Sin dar mayores detalles, dijo haberse sentido muy emocionada, motivo que la llevó a celebrar por todo lo alto. “Me dio tanta emoción que casi me desmayo en la marcha y me tuvieron que dar una coquita…”, escribió, mostrando incluso una foto de ese momento en el que aparece recostada con el refresco en mano tomando un descanso. “Muy abrumador. Pero fuera de eso fue mi primer pride y festejé a lo máximo. Amo a todes mis amigues. Amando ando siempre. Cam”, finalizó.

Además de ese mensaje, Camila publicó este 29 de junio un álbum de fotos en los que aparece cercana a la modelo de nombre Camila Solórzano, quien a su vez replicó estas imágenes en su cuenta de Instagram. Por supuesto, la hija de Raúl Araiza reaccionó a las mismas, por lo que sin decir más solo comentó: “Te amo”. Así mismo, el conductor del programa Hoy se sumó a las muestras de afecto, agregando varios emojis de corazón en la publicación. De hecho, el 22 de junio El Negro posó junto a su hija Camila, presumiendo las fotos en Instagram a las cuales agregó un emotivo mensaje. "¡Cada día nuestras pláticas y la confianza que nos tenemos es nuestro mas grande tesoro amor! Te amo, hija", haciendo evidente la complicidad que ambos mantienen.

