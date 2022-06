Alejandro Basteri recuerda a su madre y revela un dato poco conocido de Luis Miguel

Más allá de la larga y exitosa vida de Luis Miguel, su enigmática vida privada ha sido motivo de interés del público desde siempre. Fue por ello que la serie inspirada en él que lanzó Netflix hace unos años tuvo un gran recibimiento, pues aunque desde el incio se aclaró que se trataba de una ficción, logró satisfacer un poco la curiosidad de los fans. Dentro y fuera de la pantalla, la figura de Marcela Basteri, madre del cantante, ha generado una especial expectación, sin embago, El Sol ha sido firme al mantener este y otros aspectos de su vida lejos de los refelectores. No obstante, su hermano Alejandro ha tenido un mayor acercamiento con la prensa en épocas recientes, en parte motivado por la promoción de la colección de ropa que preparó en homenaje a su madre. En una charla en televisión, el empresario ha hablado sobre este proyecto y se ha sincerado además sobre sus primeros años junto a su mamá y sobre su famoso hermano mayor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Tras un año y medio de que Alejandro diera a conocer la creación de una marca de ropa inspirada en Marcela, este proyecto sigue avanzando y él no podría estar más feliz. Así lo reconoció en una sincera charla con Alan Tacher para Despierta América. "Cuando empezamos con esta gran idea, que fue formada por recuerdos importantes... (Fue para ) dar homenaje a un gran persona que obviamente fue la que me dio la vida", comentó el empresario en la primera parte de esta conversación. "Yo creo que es dar un homenaje a alguien tan importante que te dio la vida y que a veces tú bloqueas cierto tipo de situaciones por sentimientos", agregó. "Ella confeccionaba ropa, le encantaba, y qué mejor homenaje que ese, que aparte nos enseñó a vestir, no digamos de mis familiares, que se visten increíble", dijo, evidentemente refiriéndose a Luismi.

VER GALERÍA

Tras poner sobre la mesa el tema de los recuerdos, Alejandro fue cuestionado por Alan respecto a Luis Miguel, La Serie, proyecto en el él mismo fue representado en la pantalla. "¿Te gustó la serie?", le preguntó el anfitrión. "Es muy emotiva, y creo que gracias a eso vienen recuerdos", comentó Basteri, quien a su vez destacó el hecho de que, de entre sus hermanos, fue quien más pasó tiempo con su madre. "Totalmente... El que más tiempo estuvo con mi mamá fui yo, yo fui educado por mi mamá, mi papá educó más, bueno manejó más a mi hermano, y Sergio fue más de mi abuela", expuso. "Yo tengo más el sentimiento maternal y eso está bonito", admitió. La conversación concluyó dejando en suspenso al público, pues se cortó justamente cuando el conductor le preguntó a Basteri acerca de las teorías respecto a que su madre estaba viviendo en calles de Argentina.

VER GALERÍA

Tras concluir la primera parte de esta charla, Alan adelantó que en las siguiente entrega se presentará lo que dijo Alejandro respecto a su hermano y lo que él opinó sobre su propia serie. "Vamos a hablar más de Luis Miguel, lo que piensa él de la serie, que él siente que estuvo muy exagerada, que no hay que hacerle caso a muchas de las personas cuando hablan", reveló el conductor. A su vez, reveló algunas de sus impresiones sobre este encuentro con el hermano de El Sol. "Estaba nervioso, llega un momento dado en el que sí suelta lágrimas", contó Alan y antes de compartir un dato desconocido que Basteri le reveló sobre el cantante. "Me comentó, que así como él tiene pánico escénico también Luis Miguel tiene pánico escénico, dice que toda la familia, aunque no lo crean, también Luis Miguel dice que sufre de pánico escénico", comentó el conductor. Esta afirmación sin duda llama mucho la atención, dado que Luis Miguel, desde su infancia, se ha presentado en todo tipo de recintos y ante multitudinarios públicos.

VER GALERÍA

Su relación con sus hermanos, marcada por el cariño y el respeto

En febrero pasado, Alejandro concedió una entrevista a Pati Chapoy para su programa Ventaneando, y en esta oportunidad se sinceró sobre la relación que mantiene con sus hermanos. Aunque reconoció que es cercano tanto a Luis Miguel como a Sergio, confesó que a veces sus compromisos impiden que se vean seguido: "No tenemos 15 años, cada quien tiene su vida", comentó entonces, detallando que el cantante y el menor de los Gallego Basteri no están involucrados activamente en la colección de ropa que lanzó, pero sí lo están moralmente y por el vínculo que los une como hermanos. Consciente de que su apertura con la prensa por el lanzamiento de su firma provocó cierta curiosidad sobre la vida de sus hermanos, el empresario dejó claro que siempre respetará su privacidad. "Yo habló por mí, yo no soy vocero de ninguno de mis dos hermanos, los amo y los adoro". En aquella ocasión, la periodista quiso saber si Sergio continúa viviendo en España, sin embargo, Alejandro prefirió no ahondar en el tema "¿Sergio sigue viviendo en España? Mira, somos cómo de mundo, estamos en un lado, estamos en otro, no te podría decir exactamente, porque somos misteriosos", dijo sonriente. "Es una familia muy pequeña y yo soy muy respetuoso con mis dos hermanos y siempre los voy a amar en todos los sentidos", agregó.

VER GALERÍA