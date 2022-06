Grettell Valdez arranca con los festejos de cumpleaños al lado de Geraldine Bazán y Claudia Álvarez

Aunque los últimos meses no han sido del todo fáciles para Grettell Valdez, quien confirmó recientemente su divorcio de Leo Clerc, lo cierto es que la actriz ha dado lecciones de madurez al afrontar esta situación con una actitud completamente positiva, dejándose rodear del cariño de sus amigas más cercanas y por supuesto, el de su hijo Santino, quien sin duda es su fuente de fortaleza. Algo que quedó más que claro durante la celebración que la artista organizó a propósito de su próximo cumpleaños, el cual celebrará el 7 de julio, una ocasión en la que Grettell se dejó consentir por su círculo más cercano, como lo es Claudia Álvarez y Geraldine Bazán, quienes de lo más felices y emocionados celebraron a la cumpleañera por todo lo alto. Como era de esperarse, Valdez cuidó hasta el último detalle de esta celebración, tal y como lo mostró en sus redes sociales, donde pudimos ver una elegante mesa dispuesta para que sus invitados disfrutaran de una deliciosa cena, así como una espectacular mesa de postres con la que consintió a los asistentes. Grettell no perdió la oportunidad de soplarle a las velitas de su primer pastel de cumpleaños de este 2022, mientras todos sus amigos cantaban a una sola voz Las Mañanitas. Da play al video y no te pierdas ni un detalle del festejo de cumpleaños de Grettell Valdez.