América Guinart sobre la reacción de Doña Cuquita a la serie de Vicente Fernández: 'Le afectó mucho'

Luego de la partida de don Vicente Fernández, un proyecto televisivo no autorizado por la familia, e inspirado en la vida del Charro de Huentitán, comenzó a transmitirse por la frecuencia de Televisa. Se trata de la serie El Último Rey, El Hijo del Pueblo, a cargo del productor Juan Osorio. La inconformidad de los Fernández fue tal que la propia Cuquita Abarca, viuda del intérprete, tomó la palabra públicamente y, como nunca había ocurrido, manifestó su descontento, a la par de la puesta en marcha de una serie de medidas legales para impedir la difusión de esta historia retomada del libro publicado por la periodista Olga Wornat. A unos meses de ese acontecimiento, América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández, aclaró los rumores en torno a esta situación, revelando cómo fue para la matriarca de la dinastía enfrentar este episodio.

Tan abierta como siempre a compartir detalles de lo que ocurre en su entorno personal, América se sinceró sobre la manera en que esto repercutió en la calma de doña Cuquita, quien cuenta con el respaldo de toda la familia. “Finalmente yo creo que si ella, que casi nunca había salido a hablar y demás, pues decidió hablar públicamente es porque en realidad sí fue algo que sí le afectó mucho, lo que fuera a suceder en la serie…”, explicó Guinart en entrevista con el programa televisivo Ventaneando. Recordemos que en su momento, Cuquita relató en una videograbación cómo don Vicente fue buscado años atrás por Televisa para realizar una serie sobre su vida, aunque este se negó cuando le pidieron ceder los derechos de manera gratuita.

“Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llenadera. Me da tristeza que señores que se decían amigos y compartieron el pan en nuestra mesa, hayan empezado desde octubre un plan para robarse los derechos de Vicente, cuando no se podía defender al estar grave en una cama de hospital…”, explicó Cuquita a mediados de marzo. Así mismo, en días pasados se informó que la matriarca había interpuesto una nueva demanda en contra de Televisa, aunque esta vez por violencia mediática de género por la manera en que fue retratada a lo largo de los episodios de El Último Rey.

América también se defiende

En su charla con Ventaneando, América Guinart alzó la voz de manera enérgica para poner un alto a los rumores, pues según cuenta hubo versiones que aseguraban que las “exesposas” de Alejandro Fernández habían filtrado información a Wornat para escribir su libro. Por tal motivo, ella aclaró ser la única exesposa del Potrillo y negó rotundamente conocer a la periodista. “Mi primera impresión sí fue, a mí ni me metan, ni me embarren. Yo entiendo además que la familia Fernández pudiera pensar que muchas personas pudieron haber hablado con esta señora para el libro. Tú sabes que para mí lo más sagrado son mis hijos y mis nietos, y yo te juro por ellos que yo a esa señora ni la conozco, ni la conocía, ni jamás hablé con ella para su libro…”, aseguró.

América quiso ser enfática al echar por tierra los rumores, dejando ver que debido a su estatus con relación a El Potrillo es necesario ser puntual con todos aquellos que han osado hablar sin tener claro el contexto. “Que no se confundan por el hecho de decir exesposas de Alejandro, porque ahí obviamente la única embarrada literalmente sería yo y pues no. Si hubiera dicho exparejas, si hubiera dicho exnueras de don Vicente mira, yo sé que ni me doy por aludida…”, afirmó.

