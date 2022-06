Yordi Rosado niega haber quedado en bancarrota y aclara lo sucedido

La habilidad natural que posee Yordi Rosado para entrevistar, así como su sensibilidad para acercarse a sus invitados, se han visto reflejados en el éxito de sus programas. El locutor se encuentra en un gran momento de su carrera, en el que ha podido desenvolverse en diferentes plataformas: radio, televisión e intenet. Sin embargo, hace poco se vio alcanzado por la polémica, pues las declaraciones vertidas por uno de sus entrevistados escalaron y se colocaron en el centro de la opinión pública. El comunicador lamentó que personas resultaran afectadas, y aseguró que nunca fue su intención que esto sucediera. Y este no es el único tema en que se ha involucrado a Yordi, pues recientemente surgieron especulaciones que apuntaban a que se encontraba en bancarrota por una decisión de negocios. Transparente como suele serlo, el conductor se ha referido a estas versiones y ha explicado cómo sucedieron realmente las cosas.

Durante la presentación de un libro en la que asistió como invitado, Yordi fue abordado por la prensa, y entre los temas por lo que fue cuestionado surgiero las declaraciones que hizo hace poco respecto a una situación financiera que vivió, las cuales fueron retomadas por algunos medios asegurando que el locutor se encontraba en la quiebra. Sincero, el conductor explicó cómo ocurrieron las cosas y desmintió que se encuentre en bancarrota. "Eso fue una nota vieja, que yo estaba platicando en un foro de emprendedores y luego lo comenté en mi programa, y hablando con emprendedores les decía que en algún momento de mi vida, hace no mucho efectivamente, había invertido muchos de mis ahorros en cierta compañía que al final de como un año y medio de estar trabajando, no funcionó y había perdido gran parte de mis ahorros", contó el comunicador de lo más tanquilo. "Pero no tiene nada que ver con que estuviera en bancarrota ni nada por el estilo", aseguró.

A su vez, Yordi explicó la razón por la que en aquel foro quiso compartir su experiencia, ya que en su opinión tenía una valiosa lección detrás. "Lo que decía yo en ese momento es que uno a veces confía demasiado en los negocios, y que hay que tener como una antena de cuándo retirarse", expuso el conductor de Miembros al Aire. Y es que además de ser un exitoso entrevistador, él ha podido incursionar en otros ámbitos que también le han permitido desarrollarse. "Pero yo he sido emprendedor desde toda mi vida, he sido empresario, he tenido muchos fracasos pero también muchos éxitos, entonces mencionaba eso pero no es que, gracias a Dios, haya tenido un problema económico hoy en día", reiteró.

Hace unos días, en su programa De Noche con Yordi, que se transmite en Unicable, el conductor habló abiertamente sobre aquella experiencia de negocios en la que las cosas no resultaron según lo esperado. "Yo hace poco hice un negocio, una empresa en la cual confié cañón, y por tanto rollo de romanticismo de: 'sí va a durar, sí va a durar', me aventé literal un año y medio con unos gastos impactantes", contó entonces en la emisión. "Ahí te va el peor error de la vida: perdí todos los ahorros de mi vida, todos en un año y medio por el: 'Sí, sí, tengo que confiar'. Me aventé con toda la pasión", admitió. "Dije: 'Ya no quiero socios por toda la vida', ¡tómala! (Pero) me acordé que los socios se reparten las pérdidas, si no hay ganancias por lo menos las pérdidas, pero bueno así es", agregó.

La razón por la que comparte sus experiencias de vida

Tanto en sus programas como en sus conferencias, y hasta en sus encuentros con la prensa, Yordi siempre se ha caracterizado por la transparencia con la que habla respecto a su vida, y no sólo para abordar experiencias agradables, sino para compartir aquellas vivencias difíciles que le han dejado aprendizajes como lo ocurrido en el tema de las inversiones. Así lo reconoció él mismo en su reciente aparición pública y explicó por qué ha decidido conducirse de esta manera. "Yo trato de hacer mucho eso (conectarse con la gente), como de abrirnos, porque tú no puedes pedir que una persona se abra si tú no te abres, no puedes pedir que una persona diga la verdad si tú no dices la verdad. Entonces yo trato de, sin pena, sin tapujos y sin miedo, decir la mayoría de las cosas que me han ocurrido pues para que todo mundo vayamos creciendo", comentó a un grupo de medios de comunicación. "Todas las personas en realidad hemos tenido problemas, de todo tipo, amorosos, económicos, hasta legales, todos hemos tenido problemas o la mayoría hemos tenido problemas, entonces creo que cuando tú te abres y lo comentas pues nos ayudamos entre nosotros... O por lo menos crear una cierta empatía", reflexionó, y dijo que esta filosofía justamente ha sido su guía en las entrevstas que hace en su exitoso canal de YouTube.

