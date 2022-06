Las declaraciones de Laura Zapata sobre Thalía que cobran relevancia tras la muerte de su abuelita

En los últimos años, Thalía y Laura Zapata se habían mantenido unidas a través del gran amor que ambas sienten por su abuelita, doña Eva Mange, dejando de lado todas sus diferencias y enfocándose en la salud y el bienestar de la señora. Sin embargo, tras la muerte de doña Eva, ha tomado relevancia las declaraciones que hace unos meses hizo Laura sobre su relación con su hermana Thalía, en las que aseguraba que tras la muerte de su abuelita, era probable que el lazo que las unía se rompiera.

Fue durante una entrevista con la periodista Inés Romero para su canal de Youtube, que Laura fue cuestionada sobre su relación con la intérprete de Amor a la Mexicana, una ocasión en la que la intérprete aprovechó para aclarar que el único lazo que la unía a su famosa hermana era su abuelita, por quien Thalía siempre mostró interés y a la distancia la apoyó en todo momento. “Probablemente cuando mi abuela se vaya, cuando mi abuela ya no esté en este plano, probablemente esa relación se rompa para siempre”, dijo tajante.

Laura profundizó un poco más en el tema y lamentó que su familia estuviera fragmentada, algo que le atribuye a la forma en la que fueron criadas. “Desafortunadamente, mi mamá, que Dios la tenga en su santa gloria, hizo un grupo de hermanas, siempre en competencia”, expresó, para después enfatizar en que la relación que mantiene con Thalía solo se limitaba a los temas relacionados con su abuelita y nada más.

Cabe destacar que Laura Zapata siempre ha reconocido el interés que Thalía mostró por su abuela a lo largo de su vida, algo que era evidente en fechas muy importantes en momentos cruciales en la vida de doña Eva Mange, cuando la famosa cantante se hacía presente. De hecho, Laura reveló que su hermana tuvo la oportunidad de despedirse de su abuelita a través de una videollamada. “Yo la puse en altavoz pues porque siempre hay que amar y decir lo mejor cuando la gente se está despidiendo. La puse en altavoz, le dijo unas palabras muy lindas a nuestra abuela y en el momento en que mi abuela expiró también se le comunicó…”, contó Zapata en declaraciones retomadas por el programa Venga la Alegría.

Sin duda alguna, Thalía supo mantenerse cercana a su abuela a pesar de la distancia, ya sea a través de mensajes, llamadas o en las visitas que solía hacerle cuando la cantante se encontraba en México. Algo que se vio reflejado en el emotivo mensaje que la cantante le dedicó a doña Eva como despedida: “Abuela mía celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un Titán inamovible, un gladiador, un pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida. Siempre contra viento y marea. Y nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía y nos mostraste cómo resolver nuestras emociones cantando y bailando”, escribió la cantante en la primera parte de su mensaje. “Vuela libre a los brazos de nuestro Padre Bendito. ¡Tu hija estará esperándote también! (Me lo contó ayer en la madrugada entre sueños). Ya estarás libre alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ¡ahora solo eres! Dios Nuestro Padre te tenga en sus brazos Evita nuestra. Acá celebraremos tu maravillosa vida mi hermosa abuela y siempre estarás cerquita de nuestro corazón. Te amo abuelita. Te amo mucho, mucho, mucho”, finalizó.

