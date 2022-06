¿Qué ocurrió? Belinda explica la razón de su incidente sobre el escenario

Para Belinda lo más importante es cumplir a sus fans, así lo reiteró la cantante luego del incidente que sufrió en Monterrey, cuando en medio de su presentación musical se le bajó la presión. Tras haber superado ese momento que preocupó al público que asistió al show, -un concierto integrado al cartel del Machaca Fest 2022-, la intérprete concedió una entrevista, dando detalle de lo ocurrido esa tarde en que decidió no bajarse del escenario. Para la estrella pop era necesario sacar adelante ese compromiso, pues significó su regreso a la música luego de un tiempo en el que se ha mantenido enfocada en sus proyectos como actriz, razón por la cual se mudó de México a España, en donde graba la serie titulada Bienvenidos a Edén.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Belinda relató qué fue lo sucedió la tarde del sábado 25 de junio, cuando tuvo que hacer una pausa para tomar la palabra y dirigir un importante mensaje al público, anunciando que dejaría de cantar por un momento para descansar sentada sobre uno de los monitores. Así mismo, se le vio sosteniendo una botella que al parecer era de suero, a la cual le dio un sorbo largo mientras la gente coreaba su canción titulada Ángel. “En Monterrey hace mucho calor y cuando no estás acostumbrado a tanto calor, vienes de un clima pues distinto, aparte la adrenalina, más el estrés, la responsabilidad, los nervios, el vuelo, todo pasó…”, compartió la intérprete en entrevista telefónica con el programa televisivo Hoy.

Por fortuna, Belinda logró sobreponerse en un punto de la presentación, recibiendo las ovaciones de los asistentes que se mostraron comprensivos con ella. “No pasa nada porque estoy bien y esas cosas pasan…”, agregó. Recordemos que mientras tomaba su descanso, Beli mostró a los asistentes cómo temblaba una de sus manos, por lo que de inmediato alguien del staff se acercó a hablar con ella, según se aprecia en los videos que se viralizaron en redes sociales. Sin embargo, ella desistió de detener el show, por lo que minutos después continuó presentando su repertorio, incluyendo entre sus invitados a Jay de la Cueva, del grupo Moderatto, con el que cantó el tema Muriendo Lento.

VER GALERÍA

Su regreso a los escenarios

Estos años, la vida de Belinda ha dado giros significativos. En lo personal, enfrentó una mediática ruptura con Christian Nodal meses atrás, mientras que en lo profesional se ha mantenido concentrada en su faceta como actriz, la cual compaginó con su participación como jueza del reality televisivo La Voz. Por este motivo, tenía tiempo que no retomaba sus presentaciones musicales, siendo su regreso a los escenarios un acontecimiento que tomó gran relevancia para ella. “Yo tenía ansiedad porque es una responsabilidad de no subirte al escenario en un tiempo, porque estuve haciendo otra cosa completamente distinta, que la actuación no tiene mucho que ver con estar en un escenario con tanta gente y cantar…”, dijo en otro instante de la conversación.

Belinda también aclaró otros de los motivos que dieron pie a este incidente, pues desde el primer momento, asegura, buscó que todo marchara a la perfección, algo que la mantuvo ansiosa de forma inevitable. “Se me bajó la presión, tenía nervios, no había comido bien precisamente porque estaba como con esa preocupación y angustia de: ‘Quiero que todo salga bien’…”, comentó. Superado este episodio, la intérprete tomo un vuelo para regresar a España, país en el que continúa trabajando y cosechando nuevos éxitos, según contó semanas atrás al dar la noticia de sus nuevos logros, las grabaciones de la serie para Netflix, Bienvenidos a Edén, sin dejar de mencionar su paso por la alfombra de la reciente edición de los Premios Platino, en la que se dejó ver guapísima y con nuevos aires.

VER GALERÍA