El Canelo sobre la graduación de su hija Emily: ‘Para mí son momentos emotivos’

De cara a su próxima pelea, Saúl El Canelo Álvarez no baja la guardia, convencido de que tras su pasada derrota será mayor el ímpetu con el que buscará conquistar la victoria. Como se anunció, en tan solo unos meses, el 17 de septiembre, el púgil se reencontrará sobre el ring con Gennady Golovkin, por lo que ahora se enfoca de lleno en su preparación, dispuesto a seguir haciendo historia como uno de los mejores en este deporte. Lo cierto es que la motivación profesional viene de la mano con la estabilidad a nivel personal, pues cuenta con el respaldo incondicional de su familia, en especial de sus hijos, quienes son su mayor inspiración. De hecho, la reciente graduación de secundaria de su hija Emily es uno de los acontecimientos que más lo llena de orgullo, un sueño hecho realidad del que por primera vez habló frente a las cámaras.

Recordemos que recientemente la jovencita, también apasionada de la equitación, celebró junto a sus papás este hito escolar. El Canelo no pudo faltar a la ceremonia de graduación en la que compartió junto a su expareja y madre de su hija, Anny Beltrán, con quien mantiene una relación de cordialidad. Ahora, a tan solo unos días de ese acontecimiento, el boxeador abrió su corazón para sincerarse sobre el sentimiento que esto le provoca, destacando como máximo logro la consolidación de una meta que se fijó varios años atrás. “Se graduó y obviamente para mí son momentos emotivos…”, dijo en entrevista para el programa televisivo El Gordo y la Flaca durante la promoción en Nueva York de su próxima pelea.

El ser testigo de este logro en la vida de Emily lo hizo remontarse a aquellos días en que decretó la realización de sus más fervientes anhelos, encontrando en el box la posibilidad de abrirse puertas al mundo. Fue así como gracias a su tenacidad conquistó la cima, y a partir de ese momento supo que su prioridad era una sola; dar a sus hijos todo lo que él no pudo tener. Siendo un padre tan joven concretó ese deseo, dando a su primogénita la satisfacción de crecer motivada por sus pasiones y un entorno escolar favorable. “Cuando yo empezaba decía: ‘Yo quiero que esté en una escuela bien, que tenga sus estudios’, lo que no tuve la oportunidad de tener yo, estoy orgulloso de ella…”, apuntó en otro momento de la charla.

El Canelo además aprovechó para hablar de sus tatuajes y reveló que hasta el día de hoy cuenta con 25 diseños en tinta, uno de ellos muy especial, el de su hija Emily, a quien lleva plasmada en uno de los brazos. Entre otras cosas, respondió si tiene en mente realizarse algún otro: “No sé, no tengo idea. Ya que tenga uno, siempre he dicho, algo que se me antoje hacerme, tengo que tomarme mi tiempo y ya me lo haré…”, respondió el púgil, quien a su vez habló de su gusto por coleccionar automóviles.

El mensaje de Anny a su hija Emily

Para la mamá de la jovencita el día de la graduación de secundaria fue un momento inolvidable. De hecho, dio algunos vistazos del festejo en el que además posó para algunas fotografías junto a El Canelo. Por supuesto, la orgullosa mamá dedicó palabras a su hija. “Estamos muy orgullosos de ti mi niña, una nueva etapa comienza para ti, te deseo lo mejor en High School el mundo es tuyo, lograrás todo lo que te propongas, nunca dejes de creer en ti, eres increíble, una niña muy inteligente con muchísimas cualidades, sabes que siempre estaremos para ti. Te amamos. ¡Felicidades mi graduada hermosa!”, escribió Anny. Conmovida por las palabras de su mamá, Emily le respondió con un: “Te amo”.

