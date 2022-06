'No podemos permitir que nos estén pisoteando', Andrea Legarreta sobre la demanda que ganó

Andrea Legarreta ha demostrado ser una mujer profesional y entregada a su trabajo, no por nada se ha ganado por años el cariño del público. Sin embargo, en su faceta como figura pública, en algunas ocasiones ha sido alcanzada por señalamientos infundados y rumores, ante los cuales ella ha tenido que hacer frente. Hace tiempo fue blanco de afirmaciones falsas sobre su vida personal hechas por una revista de circulación nacional, las cuales en su opinión sobrepasaron los límites. La presentadora de Hoy no se quedó de brazos cruzados e interpuso una demanda contra dicho medio, la cual finalmente ganó hace algunas semanas. Luego de anunciar esta victoria legal, la conductora ha reflexionado sobre lo importante que era para ella defender su reputación y proteger a su familia de estas situaciones.

Fue a finales del mes pasado cuando Andrea dio a conocer su que había ganado la demanda contra dicha publicación, sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa anticipó que planea emitir un comunicado en forma para expresar su postura ate su triunfo legal. Mientras tanto, ha confesado que para ella esta resolución es motivo de festejo. "Creo que es algo que se tiene que celebrar, se tiene que celebrar el luchar por dejar de estar recibiendo faltas de respeto por el simple hecho de ser una persona del medio", expresó. "Y también que sirva como precedente tanto para mis compañeros como para la gente en los medios, tener mucho cuidado a quién le damos el micrófono", agregó, al parecer refiriéndose también a los comunicadores que se exceden con sus opiniones sobre figuras públicas. "A veces uno dice: 'Por raiting voy a citar a tal y a tal, para que acaben despotricando, mintiendo, atacando, agrediendo a gente...", continuó la conductora, resaltando la importancia de que los medios se hagan responsable de sus contenidos: "Ya tendríamos que empezar a cambiar las cosas...", dijo.

Andrea se pronunció a favor de la empatía hacia los personajes públicos, pues señaló que no por trabajar en la industria del entretenimiento dejan de ser personas sensibles como todos. "Al final comprender que se trata de una persona que está rodeada de una familia, que hay gente que la quiere", comentó. En otras ocasiones, la estrella de Hoy ha sido sincera al hablar de cómo los ataques y señalamientos terminan afectando no sólo al famoso en cuestión, sino a todo su círculo. "Todos nosotros vivimos de nuestra imagen, y no podemos permitir que nos estén pisoteando o que nos estén levantando falsos", expresó.

Anteriormente, la conductora había revelado que dicha tras perder la demanda, la revista tendría que pagar una remuneración económica, y que además de ello, tendría que publicar una disculpa. Cuestionada sobre este punto en su reciente encuentro con la prensa, Andrea dijo dicho medio de comunicación aún no ha hecho el pronunciamiento, sin embargo confió en que sus abogados están trabajando en ello. "Todavía no llega (la disculpa), eso en realidad lo están viendo los abogados, eso es como un resultado que dan las autoridades... entonces ya sucederá en su momento, pero sí estpy preparando mi comunicado oficial junto con el abogado", comentó.

La publicación por la que demandó a la revista

Cuando dio a conocer su victoria legal luego de tres años de juicio, la conductora de Hoy reveló que cuál fue la publicación por la que decidió emprender acciones legales contra la revista en cuestión, aunque señaló que esa no fue la única ocasión en que su vida personal fue blanco de sus señalamientos. "Han tenido una insistencia en diferentes momentos, con mucha gente del medio en donde incluso manipulan. En mi caso, esta demanda en específico tiene que ver con una fotografía que subieron", continuó Andrea, detallando que hace tiempo este medio de comunicación sacó totalmente de contexto una imagen de ella junto a unos entrenadores de su gimnasio, sugiriendo una situación ofensiva y de mal gusto alejada completamente de la realidad. "Entonces al compartir eso, dicen cosas fuertes, hablan de mí, me critican, que siendo mi negocio, que ahí va Erik, van mis niñas, una cosa muy humillante, muy grosera, una falta de respeto terrible", aseguró entonces la presentadora a la prensa, recordando con indignación aquella situación. "Y como eso pues también, les traemos ahí la fila de otras cosas, portadas y cosas que han sido muy fuertes", señaló.

