Ana Paula, la sobrina de Anahí, celebra su graduación de preparatoria

Pareciera que fue ayer cuando Marichelo Puente, hermana de Anahí, daba la bienvenida a su pequeña Ana Paula, su primera hija. Sin embargo, ya han pasado más de 18 años de aquel lindo instante en el que la vida de la familia Puente cambió para siempre y ahora Ana Pau se ha convertido en toda una guapa jovencita que cada día se parece más a su famosa tía. De hecho, hace unos días, la hija mayor de la actriz celebró su graduación de preparatoria, un evento que toda la familia ha celebrado por todo lo alto y en especial la orgullosa mamá, quien de lo más emocionada ha compartido algunos detalles de la ceremonia de graduación de su hija con todos sus fans, algo que también ha hecho la misma Anahí, quien siempre ha sido muy unida a su sobrina.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Marichelo ha hecho eco de esta ocasión tan especial para toda su familia, en dónde se ha dejado ver celebrando al lado de su hija el término de esta etapa escolar tan importante. Tal y como lo hizo saber en el mensaje que la también presentadora le dedicó a su primogénita a propósito de este hito en su vida. “Vida mía, no hay palabras para explicarte lo tremendamente orgullosa que estoy de ti. Ese diploma lleva mucho esfuerzo de tu parte y me llena el alma saber la gran hija que Dios me regalo. ¡Eres la mejor hija del mundo! ¡Toda tu familia estamos muy orgullosos de ti! ¡Te amo! ¡Felicidades, amor mío!”, expresó emocionada.

Si bien, Jorge D’alessio no es padre biológico de Ana Paula, lo cierto es que el cantante ha asumido con todo el amor del mundo un rol paterno en la vida de la jovencita, por lo que en esta ocasión tan especial no dudó en refrendar el gran amor que tiene por ella: “La luz de mis ojos, ¡mi princesita hermosa! ¡Te amo! ¡Soy el papá más orgulloso del mundo! ¡Felicidades, mi amor!”, expresó el intérprete, quien recibió la respuesta más amorosa de parte de su hija: “Te amo, papi”, escribió Ana Pau como respuesta al tierno gesto de su papá.

VER GALERÍA

Haciendo gala de la complicidad que existe entre ellas, Anahí también le dedicó una linda publicación en sus redes sociales, en donde compartió una fotografía en la que se puede ver a Ana Pau vestida de toga y birrete y con diploma en mano, justo después de haber celebrado su ceremonia de graduación de preparatoria. Al pie de la imagen, la intérprete de Sálvame escribió unas lindas palabras para su sobrina, dejando en claro la admiración que tiene por ella: “La más orgullosa de ti!”, compartió.

Ana Paula, la prima más consentidora

Tan amorosa como Anahí fue con ella, ahora, Ana Paula, quien es la más grande de los primos Puente Portilla, es muy protectora y cariñosa con Manuel y Emiliano, los hijos de Anahí. En enero pasado, la joven se sumó a las felicitaciones que la familia le dedicó en redes a Manu, el primogénito de Anahí quien este año cumplió 4 años: “¡Feliz cumple a este bebé! Que siempre seas el más feliz Manu”, escribió la joven al lado de una imagen al lado del festejado. Este mismo gesto lo tuvo en mayo pasado en el cumpleaños de Anahí a quien le escribió: “¡Feliz cumpleaños Tititi! Te amo mucho, siempre juntas”.

VER GALERÍA