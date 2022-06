Ariadne Díaz sobre tener otro bebé: 'Es una negociación hasta con uno mismo'

Han pasado casi cuatro años desde que Ariadne Díaz y Marcus Ornellas se comprometieron, sin embargo, la pareja sigue esperando el momento ideal para celebrar su boda. Pero aunque aún no sean oficialmente marido y mujer, lo cierto es que entre ellos existe un lazo de amor y compromiso tan fuerte como el que hay en un matrimonio. A su vez, la pareja está unida por su hijo, a quien recibieron hace ya seis años y quien es su total adoración. Y aunque han asegurado estar muy felices con su familia tal cual es, la actriz ha confesado sus deseos de escribirle nuevamente a la cigüeña y darle un hermanito a su pequeño Diego. En medio de este momento de éxito profesional de ambos, la actriz ha reflexionado sobre lo que conllevaría tomar la decisión de embarazarse de nuevo, pues ha reconocido que sería una negociación no sólo con el actor, sino también con ella misma.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ariadne está muy feliz por su regreso a las telenovelas después de más de cuatro años alejada de este formato televisivo. La guapa actriz estrenará el próximo 18 de julio Vencer la Ausencia, proyecto que protagoniza junto a Mayrín Villanueva y Alejandra Barros. Y es precisamente el trabajo uno de los factores que la ha llevado a pensar dos veces sus planes de ser madre de nuevo, pues aunque ella no descarta la posibilidad de embarazarse en el futuro, está consciente de que este momento no sería el más propicio, pues además Marcus también atraviesa una temporada de muchos compromisos laborales. "Lo hemos hablado, lo hemos platicado... Ahorita la verdad es que yo estoy muy feliz de retomar mi carrera acá en la televisión, así que ahorita, urgente no (es)", dijo en un encuentro con medios de comunicación cuando le preguntaron si su hijo Diego tendrá un hermanito pronto.

VER GALERÍA

La actriz ahondó en el tema y dijo que agrandar la familia es una decisión importante que amerita tomar en cuenta muchos factores. "Ese es el tipo de cosas que es como una negociación hasta con uno mismo", expuso. "Como que hay momentos en que dices 'tengo muchas ganas' y luego otros que dices, 'híjole, chance y ya no'", comentó sincera. Sin embargo, Ariadne comentó que no hay ninguna resolución definitiva al respecto, y que tanto ella como Marcus aún están sopensando la posibilidad de tener otro hijo. "En esas andamos, pero estamos muy felices los tres. Creo que lo que sea que uno decida hacer, si tener más de un hijo, si no tener hijos, si tener un montón, hay que vivirlo con la congruencia de que lo decidiste así", reflexionó. "Porque si uno vive como con la añoranza de: 'Híjole, es que quiero otro pero ahorita todavía no, pero entonces cuándo...' Sí estamos padrísimos y vamos viendo en el futuro qué sucede", expresó.

VER GALERÍA

Anteriormente, la pareja ya ha sido cuestionada respecto a sus planes como familia, y aunque en su recuente encuentro con la prensa la actriz manifestó su postura de esperar antes de tomar una decisión en este tema, antes ya había confesado incluso qué le gustaría tener en caso de que se animen por fin a buscar otro bebé. "A mí me gustaría que fuera niña como para poder vivir esta otra parte", comentaba la actriz en noviembre pasado en declaraciones retomadas or Suelta la Sopa. Sin embargo, la estrela de telenovelas explicó que su hijo también se ha pronunciado al respecto y ha sido rotundo al expresar su deseo de que su hermanito sea niño. "Pero por supuesto que Diego me dice todos los días que quiere un hermano, pero quiere que sea hombre", comentó.

¿Y la boda pa' cuando?

Marcus, cuyas actuaciones en melodramas como Si Nos Dejan, y Mujer de Nadie, lo han consolidado como uno de los galanes favoritos de la telenovela, ha sido completamente sincero al hablar de los motivos por los que sus planes de boda con Ariadne han tenido que aplazarse. "Quieren que tengamos una fecha pero, más que mis fechas o las fechas de Ari, son las fechas de la familia para poder reunirlos", comentaba en entrevista para el programa Hoy en diciembre. Sin embargo, el galán brasileño aseguró no sentir ningún tipo de presión o prisa por realizar la ceremonia. "Yo lo veo como un festejo, más que como una necesidad, más como un festejo de celebrar nuestra unión, que ya la tenemos", agregó entonces el intérprete. "Ya estamos bastante comprometidos con nuestra relación, y entonces será como un festejo, sí vendrá, será en su momento, pbviamente tratando que esté, de preferencia, que esté toda la familia reunida", señaló.

VER GALERÍA