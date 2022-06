Natalia Téllez y el reencuentro con su primer novio en Netas Divinas

Mucho se sabe de la vida de Natalia Téllez gracias a las anécdotas que la presentadora comparte en el espacio televisivo del que es conductora, Netas Divinas. En cada emisión, sus fans no solo se enteran de lo que acontece en su reciente maternidad, sino también de aquellos episodios de su pasado amoroso del que hoy atesora importantes lecciones. Sin embargo, lo que nunca había ocurrido es que la también actriz tuviera que recibir en su programa a uno de sus exnovios, por lo que el acontecimiento acaparó toda la atención del público televidente, así como de sus compañeras en el set, muy atentas a este momento en el que ella manejó la situación con todo profesionalismo.

Fue en la reciente transmisión de Netas Divinas que las anfitrionas del espacio tuvieron como invitados a los integrantes del grupo pop Motel, Rodrigo Dávila y Billy Méndez, este último el primer novio que Natalia tuvo en su juventud. Durante la charla, las conductoras no dudaron en preguntarles si suelen ver el programa, por lo que Téllez decidió tomar la palabra para justificar la razón detrás de esa duda. “Es que yo a veces cuento cosas de Billy, pero porque fue mi primera relación, no es en afán de ofender…”, dijo con todo el sentido del humor. De inmediato, su ex intervino para recordar ese tiempo en que estuvieron enamorados. “Tuvimos una increíble relación ambos. Yo creo que no hay forma de que no sintamos algo increíble para uno y para el otro…”, expresó.

El interés de Galilea Montijo, Paola Rojas, Daniela Magun y Consuelo Duval por conocer más de esa etapa de la vida de Natalia fue tal, que en otro instante les preguntaron cuánto tiempo había durado su noviazgo. “¿Es enserio? Esto parece como una reunión de tías…”, dijo Téllez simpática, una duda que Billy despejó al revelar que fueron seis años los que ambos disfrutaron de su romance. “Yo fui testigo de aquella época y eran una relación bien chida…”, agregó Rodrigo. Entrados en la conversación, Natalia además recordó con nostalgia los inicios de la agrupación y de sus integrantes, quienes en esta ocasión acudieron al programa de Unicable para lanzar su nuevo sencillo titulado Bailando al Amanecer. “Yo conozco Motel desde que tocaban en un barecito enfrente de una universidad…”, contó la intérprete.

¿Qué piensa Natalia de reencontrarse con un ex?

Para Natalia Téllez y Billy Méndez no hay nada más importante que mantener la cordialidad, felices de haber concluido su romance en los mejores términos. Eso sí, la guapa conductora tiene muy claro que no siempre se cumple esa regla. “Hay gente con la que terminas mal o que la relación no fue (buena). Hay gente con la que te ves con cariño cuando al final la relación te dejó cosas lindas a los dos, entonces te ves y te quieres…”, explicó en otro instante. “Pero sí hay relaciones que definitivamente la historia no fue buena y no te los quieres topar…”, dijo la presentadora.

En otra parte de este segmento, Galilea le preguntó a Billy si llegó a imaginarse a Natalia convertida en mamá, a propósito de su reciente debut en esta faceta tras dar la bienvenida a su bebé, Emilia, esto a finales de enero pasado. “Pues, no…”, expresó el intérprete, lo que dio pie a las risas de las demás conductoras. “Qué padre reencontrarte y poder decirle a alguien que fue parte de tu vida y de tu historia, decirle: ‘La pasé increíble contigo y eres una gran persona’…”, apuntó Montijo, celebrando la cordialidad que puede existir entre las exparejas.

