El romántico fin de semana de El Chicharito y su novia en Los Ángeles

Después de su viaje a Londres, Nicole McPherson y Javier Hernández Chicharito continúan disfrutando de su romance, ahora en Los Ángeles, donde este fin de semana la modelo ecuatoriana visitó al futbolista para, entre otras cosas, disfrutar de la puesta del sol en las colinas con un improvisado picnic, en el que también fueron invitados Hanna Ferrer, la fashion stylist, del tapatío y Diego Deyfrus, su coach de vida. A través de su cuenta de Instagram, la pareja estuvo compartiendo fotos y videos de este romántico fin de semana donde también los vimos entrenar juntos. El futbolista y la modelo han hecho funcionar su noviazgo a distancia y cada que tienen oportunidad viajan para encontrarse y pasar tiempo juntos, ya sea en Miami, donde vive ella o en Los Ángeles donde reside él.

Más enamorados que nunca, Nicole McPherson y El Chicharito compartieron con sus seguidores detalles de estos días que la modelo ha estado en Los Ángeles donde hace unos días disfrutó de otro picnic, uno que tuvo lugar en la playa donde la pareja disfrutó de deliciosos bocadillos y la proyección de la cinta La La Land con la puesta de sol como espectacular telón de fondo. Aunque Nicole vive en Miami, cada día es más común verla en Los Ángeles donde suele llevarle el paso a El Chicharito en sus actividades en la ciudad donde pasa gran parte del tiempo con sus amigos o realizando algún tipo de ejercicio para mantenerse en forma.

Como parte de sus planes para este fin de semana, Javier Hernández llevó a Nicole McPherson a un picnic con sus amigos Hanna Ferrer y Diego Deyfrus quienes, además de pertenecer a su equipo de trabajo forman parte del círculo más cercano del mexicano en Los Ángeles donde organizaron una idea a una de las colinas más altas de la ciudad desde donde disfrutaron de la puesta de sol. Fue Diego quien compartió un video en el que se ve al futbolista y a su novia fundidos en un abrazo mientras disfrutan del romántico panorama. Antes de esta aventura en las montañas, El Chicharito y Nicole entrenaron con Roydian Chan el encargado de las rutinas de ejercicio del tapatío.

Entre las publicaciones que realizó en los últimos días Nicole, destaca una en la que aparece abrazando a Chicharito con quien hizo su relación pública durante San Valentín, día en el que ambos decidieron compartir con su comunidad en Instagram que estaban enamorados. A partir de ese momento se han mostrado muy abiertos a la hora de compartir detalles de su relación, incluso ya debutaron juntos sobre una alfombra roja durante el estreno del documental HBO, Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty, evento que se convirtió en el primero en el que acudieron de la mano.

El cumpleaños más especial de El Chicharito

El pasado 2 de junio, Javier Hernández El Chicharito sopló las velitas de su pastel de cumpleaños en compañía de su novia y en el país donde residen sus dos hijos, Nala y Noah, a quienes aprovechó para ver y disfrutar de varios días con ellos: “Hoy soplamos velitas y aquí se viene lo cursi. Happy Bday mi amor! Amor del bueno, amor bonito. Gracias por esa paz. Gracias por tu amor. Gracias por lo que tenemos loquito”, le escribió la modelo en sus historias donde también posteó: “Qué fortuna verte crecer de tan cerquita, y recibir esa energía maravillosa que compartes con todos los que amas, esos empujes, ganas de crecer y manera hermosa de ver la vida. Me haces inmensamente (más) feliz. Y nos amo así, pegaditos. Que los cumplas muy feeeeliii”, le escribió Nicole a el Chicharito.