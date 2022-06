Marifer, la hija de El Canelo, derrite a todos cantando al ritmo de Sebastián Yatra

El lado rudo e imponente que Saúl El Canelo Álvarez demuestra en una pelea, contrasta por completo con su persondalidad fuera del ring, específicamente en su faceta de papá, pues es el más tierno y cariñoso con sus hijos. El boxeador es padre dedicado muy dedicado y sus retoños son su completa adoración. Hace apenas unos días, se dejó ver muy orgulloso por la graduación de preparatoria de Emily, su primogénita, quien además es toda una campeona en equitación. Marifer, hija de su relación con Fernanda Gómez, está muy presente en las redes sociales, pues aunque no tiene cuenta propia como su hermana mayor, a menudo es protagonista de las publicaciones de sus papás. Recientemente, la guapa tapatía compartió un vistazo de la tierna interpretación de la nena de 4 años, quien al parecer es fan de Sebastián Yatra. De paseo en auto, la pequeña regaló la más tierna interpretación de Tacones rojos, uno de los éxitos del colombiano. Totalmente inspirada, Marifer cantó a todo pulmón, incluso haciendo ademanes para complementar su 'número'. Y no es la primera vez que esta niña hace suspirar a los seguidores de sus padres con su dulce voz, pues antes ha cantado temas como Cielo rojo o You Are My Sunshine. Haz click abajo para ver la hija de El Canelo en su más improvisado karaoke en el auto.