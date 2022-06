El incidente de Belinda en medio de su concierto en Monterrey: 'Me estoy sintiendo un poco mareada'

En tan solo unos meses la vida de Belinda dio giros definitivos. La estrella pop pasó de estar comprometida con Christian Nodal a una etapa de soltería cuya antesala fue la de un rompimiento mediático, circunstancia de la que anteriormente se manifestó cuidando ante todo la discreción. Tras pasar la página de ese capítulo, la guapa intérprete encontró refugio en su trabajo, lo que implicó que se mudara a España, en donde tuvo la oportunidad de conseguir un papel en la serie televisiva Bienvenidos a Edén. Lo cierto es que Beli, -como es conocida de cariño-, supo que había otra promesa que tenía que cumplir; la de regresar a los escenarios para retomar su carrera como cantante, y qué mejor hacerlo que viajando a México para participar en un festival de música en la ciudad de Monterrey, en donde dio muestra de su talento a pesar del incidente por el que atravesó en medio de su comentada presentación.

Tal como se anticipó, Belinda fue parte del cartel del llamado Machaca Fest 2022, espacio en el que fue recibida con todas las ovaciones de quienes ansiosos esperaban su actuación. Sin embargo, en medio del show, la cantante tuvo que detenerse para explicar lo que ocurría. “Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario. Así que hasta no desmayarme no me voy a ir, no se asusten...”, dijo frente al público que de inmediato le lanzó mensajes de apoyo. En confianza con sus fans también aprovechó para hacerles una importante petición. “Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí y yo me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor…”, dijo.

A través de las redes sociales se viralizó el clip de ese momento, en el que se observa a Belinda con lo que parecía una botella de suero en la mano. Tan pronto puso a todos al tanto de su situación, se sentó sobre uno de los monitores colocados en el escenario. “Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes, porque los amo con todo mi corazón…”, dijo visiblemente tranquila, para luego reiterar su compromiso de permanecer junto a su público tal cual estaba pactado. “Aquí estoy, no me voy a ir ¿eh? Aunque me desmaye y se me baje la presión, estoy bien…”, agregó. Acto seguido, la intérprete entonó la entrada de su tema titulado Ángel, para luego dejar que los asistentes unieran sus voces y cantaran.

Sin dejar de prestar atención a su entorno, Belinda mostró en un instante cómo temblaba una de sus manos, para luego dar un sorbo largo de la botella que sostenía. Minutos después una persona del staff se acercó para hablar con ella y posteriormente retomó el espectáculo. Para Beli, fue muy importante complacer a sus seguidores, pues hizo un nostálgico repaso por las canciones que consolidaron su carrera, algunos temas de las telenovelas que protagonizó, sin olvidar incluir en su repertorio la canción Muriendo Lento, lo que sirvió de pretexto para invitar al escenario a Jay de la Cueva, integrante del grupo Moderatto, siendo este uno de los momentos climáticos del concierto.

‘Estoy ahora mejor que nunca’

Con paso firme, Belinda se dispuso a salir adelante tras romper con Christian Nodal, y su paso por España fue prueba de ello. Instalada en su país natal, la intérprete fue una de las invitadas especiales a la pasada gala de los Premios Platino, en donde por primera vez en mucho tiempo habló públicamente de cómo se encontraba. “Estoy ahora mejor que nunca, son procesos de la vida. Yo ya estoy muy tranquila, muy feliz, así pasan las cosas. La vida es hermosa y te llena de sorpresas y esta es una de ellas…”, afirmó en entrevista para el programa Ventaneando.

