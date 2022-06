Tras anunciar su embarazo, Andrea Escalona comparte sus planes, ¿habrá boda?

En sus más de dos décadas al aire, el programa Hoy se ha ganado el gusto por el público tanto por su contenido y como por sus carismáticos conductores, quienes se han convertido casi en una familia. Es por ello que en más de una ocasión han aprovechado el espacio para hacer algunos anuncios importantes relacionados con su vida personal. Justamente esto pasó hace unos días cuando Andrea Escalona dio a conocer su embarazo en pleno foro. Tan pronto como compartió esta buena nueva, la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez fue cobijada con el cariño de sus compañeros, entre ellos Andrea Legarreta y Galilea Montijo, titulares del matutino. Emocionada por esta etapa, Andy ha hablado de los planes que tiene junto a su novio Marco ahora que están por convertirse en padres y ha revelado si tienen contemplado casarse pronto.

Enamorada, Andrea habló de la certeza que tuvo desde el primer momento en que su pareja actual sería quien la llevaría de la mano para debutar en la maternidad. "Desde que lo conocí, a los tres meses dije: 'Él será el papá de mis hijos' y eso no lo había pensado de ningún novio", comentó en entrevista con TVyNovelas, espacio en el que reveló además que lleva diez meses de relación con su galán. "Lo conocó en mi cumpleaños del 2021. ¡Fue mi regalo! Desde esa noche no nos hemos separado", contó. La presentadora de Hoy se deshizo en halagos al describir a Marco, y aseguró que justamente estas cualidades la convencieron de que él era el elegido para iniciar una familia. "Es un gran chavo, una buena persona, un hombre de valores, su familia es increíble, me han tratado bien desde el día uno. Tiene unos papás maravillosos, una hermana y estoy segura de que mi bebé va a caer en las mejores manos por parte de su familia paterna, con esos abuelos a todo dar, esa tía tan buena gente", expresó.

Andrea contó que hasta el momento ella y Marco viven separados, aunque adelantó que tienen pensado mudarse juntos más adelante, cuando nazca el bebé. "Él vive en Acapulco y yo acá, en la Ciudad de México. Por eso él viene y yo voy los fines de semana. Así estamos por el momento", explicó. "Mi trabajo está acá, el suyo allá. Desde que empezamos la relación siempre lo tuvimos claro. Obviamente queremos formar una familia, queremos dar ese paso, estamos viendo cómo ponernos de acuerdo porque yo amo mi carrera y esa la tengo aquí". Sin embargo, aunque admitió estar muy enamorada de su novio y entusiasmada con su embarazo, la estrella de Hoy descartó que por ahora tengan entre sus planes convertirse en marido y mujer. "La verdad no estamos pensando en boda, como que ahorita nos agarró el bebé de sorpresa y toda mi energía está enfocada en el embarazo y en el programa creo que planificar una boda es someternos a más presión", explicó.

Su embarazo, una sorpresa y bendición

Sincera, Andrea confesó que si bien su embarazo fue una sorpresa para ella y su novio, se sienten felices de que haya sucedido. "Este bebé no estaba planeado, pero sí muy deseado", aseguró. La conductora contó además que, dado que conoce muy bien su cuerpo, de inmediato tuvo sospechas de embarazo, lo cual terminó por confirmar. Y aunque estana ansiosa por compartir la noticia con el mundo, decidió sólo comunicarlo a un círculo cercano y esperar a que pasaran los primeros meses. Sin embargo, reveló que sus compañeras en Hoy tenían ya algunas sospechas pues notaban ciertos cambios en su físico. "Aunque quería compartirles la noticia, no podía, y ahorita que lo solté me siento muy emocionada", reconoció.

Al hablar de cómo ha sido las primeras semanas de su dulce espera, Andrea contó que no ha tenido síntomas muy marcados. "Ha sido un embarazo súper lindo, no he tenido mareos, ni náuseas, ni nada. El bebé se ha portado increíble. En cuando a los antojos siempre he sido muy tragona", contó. A su vez, reveló que en esta etapa ha sentido aún más fuerte la conexión con su madre, quien falleció en noviembre de 2020. "He soñado con mi mamá, la he sentido. Cuando ella murió, como que se me fue la certeza de que todo iba a estar bien, pero ahora volvió a regresar ese sentimiento de seguridad en mí", admitió.

