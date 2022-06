Laura Zapata relata el último adiós de Thalía a su abuela: 'Le dijo unas palabras muy lindas'

Conmovida, Laura Zapata dio el último adiós a su abuela, doña Eva Mange, quien falleció a los 104 años la noche del 24 de junio por causas naturales. Cobijada por el cariño de sus seres queridos, la actriz despidió a la matriarca durante el velorio realizado en el Panteón Francés de la Ciudad de México, en donde además se tomó unos minutos para conversar con los medios de comunicación reunidos en el lugar. Sensible, la intérprete no solo habló del rotundo dolor que le provoca esta partida, sino también del apoyo que ha recibido de algunos integrantes de su familia, como lo hizo Thalía. Aunque desconoce si la cantante radicada en Nueva York viajará a México, aseguró que ella siempre estuvo pendiente de la situación, revelando cómo fue el último contacto que su hermana tuvo con la señora Eva.

A pregunta expresa sobre si sus hermanas ya se habían comunicado con ella, Zapata reveló de qué manera actuó tan pronto la circunstancia con la salud de su abuela comenzó a complicarse, por lo que se puso en contacto con Thalía. “Inmediatamente que decidí llevarme a mi abuela al hospital, que fue el jueves, porque ya notaba un desequilibrio en su ritmo cardíaco, en su oxigenación, en todo, decidí llevármela y por supuesto que se lo comuniqué a Thalía…”, dijo en su encuentro con la prensa, declaraciones retomadas por el programa televisivo Venga la Alegría. “Por supuesto que ella estuvo en contacto conmigo…”, agregó la actriz, quien trató de mantenerse muy reservada en todo momento.

La villana de telenovelas también relató parte de la despedida que Thalía dedicó a su abuela de manera íntima, comunicándose con ella desde la ciudad de Nueva York para reiterarle su infinito amor. “Yo la puse en altavoz pues porque siempre hay que amar y decir lo mejor cuando la gente se está despidiendo. La puse en altavoz, le dijo unas palabras muy lindas a nuestra abuela y en el momento en que mi abuela expiró también se le comunicó…”, contó la intérprete ante las cámaras y los micrófonos, no sin antes referirse al enorme sentimiento que le provoca este suceso que la marcará para siempre. “´Para mí es un honor haberla despedido en este momento de trascendencia a la luz. Fue un honor para mí haber despedido a mi viejita, a mi preciosa…”, apuntó.

En otro momento, Laura se refirió a la curiosidad que ha generado entre muchos el tema de una posible visita de Thalía a México, pidiendo ante todo respeto a la situación familiar. “No sé si va a venir, no sé nada… Yo sé que ustedes me quieren, yo los quiero mucho, y en respeto a mi abuela, doña Eva Mange Márquez, que se quede en que estoy despidiendo a un gran ser humano, a la paceña, a la perla de la paz que ha sido el tesoro de mi vida…”. Así mismo, contó quiénes fueron las personas que la acompañaron cuando ocurrió el deceso de doña Eva. “Estuvo en el momento, en el hospital donde mi abuela nos dejó, estuvo también su tataranieta, estuvo su nieta, mi hijo, mi otro hijo no puede porque está en España… Estamos muy contentas…”, dijo.

La última voluntad de doña Eva

Tal cual doña Eva Mange lo pidió, Laura Zapata y su familia procedieron a cremar sus restos. “Mi abuela decía que ella quería ser cremada. Ella no quería ser enterrada porque dice que le daba miedo…”, aseguró. Así mismo contó qué pasará con las cenizas de su abuela. “Por lo pronto, me las voy a llevar a mi casa porque no sabemos si las vamos a ir a dejar a donde está su abuelita, donde está su mamá, en La Paz, Baja California…”, contó.

