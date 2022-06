Esmeralda Pimentel asegura: 'El amor no se busca, te encuentra'

Sin lugar a dudas, Emeralda Pimentel se encuentra en el mejor momento de su carrera, pues luego de conquistar al público mexicano, ha cruzado el Atlántico para emprender un importante desafío profesional. La guapa actriz, quien hace poco se sinceró sobre su renuncia a su exclusividad con Televisa, viajó hace unos meses a España para participar en un nuevo proyecto junto a uno de los galanes más famosos de la televisión latina: William Levy. A la par de este crecimiento profesional, la guapa intéprete ha decidido centrarse en ella misma. Y es que luego de haberse dado una segunda oportunidad con Osvaldo Benavides el año pasado, Esmeralda se encuentra nuevamente en las filas de los solteros, sin embargo, en su más reciente publicación en redes sociales ha dejado ver su postura ante la posibilidad de enamorarse otra vez.

Cada vez más acostumbrada a la vida en Madrid, Esmeralda sorprendió a sus seguidores con una foto en la que lució guapísima de pies a cabeza. La actriz se enfundó en un traje de baño y un sombrero, y armada con una cámara fotográfica se hizo un autorretrato frente al espejo. "Acapulco madrileño", escribió al inició de su post, refiriéndose a la inspiración de su atuendo y a la capital española en donde ha pasado los últimos meses. "Exposición breve de los últimos días...", continuó en su mensaje, antes de enumerar algunas reflexiones que ha hecho recientemente. "Hacer locurillas desde el amor, ¡está bien! El amor no se busca, ¡te encuentra!", escribió, dejando entrever que su corazón está abierto ante las posibilidades que la vida le pueda poner enfrente.

De lo más abierta y cercana con sus seguidores, la actriz continuó compartiendo algunas lecciones que al parecer ha aprendido recientemente "No tomes decisiones importantes en el rush. ¡Quédate quieta!", continuó. "La verdad y la ternura son la llave mágica que conecta los corazones", aseguró. "¡CONFÍA! La vida nos ayuda a limpiarnos de aquello que impide nuestro crecimiento. No te aferres. ¡Viene algo maravilloso! Atrévete a descubrirlo", aconsejó, sin entrar en detalles respecto a las vivencias que pudieron haberle dejado este aprendizaje. "Aquellas mujeres que el sistema dicta que deberían ser mi competencia, son las que más cerquita quiero tener. Son las que más admiro, y me enseñan todos los días a honrarme y ¡amarme! Las mujeres son la brújula, ¡el amor es el camino!", agregó. "¡Somos magia! Sólo decide empezar a verla!", expresó.

Aunque la actriz nunca anunció su separación de Osvaldo, sus redes sociales fueron las encargadas de revelar las primeras pistas sobre la ruptura, la cual terminaría por confirmar después. Sin embargo, Esmeralda se ha dejado ver muy tranquila y feliz con sus proyectos. El pasado mes de mayo, ya se había sincerado sobre la posibilidad de retomar dejar la soltería. "Siempre estoy abierta al amor en todas sus formas: en la amistad, en la familia, en el trabajo, en la pareja...", aseguró entonces en entrevista con TVyNovelas. "La verdad es que nunca he buscado el amor, éste llega cuando tiene que llegar, no hay que buscarlo", confió, palabras que ahora ha reafirmado ahora en su cuenta de Instagram.

¿Cómo debería ser el galán que conquiste su corazón?

Aunque en el pasado Esmeralda ha sido un poco reservada a la hora de hablar públicamente sobre asuntos personales, en últimas fechas se ha mostrado muy abierta a la hora de abordar estas cuestiones. De hecho, en aquella charla incluso se animó a revelar algunas de las cualidades que ella valora en un galán, aunque aclaró que no tiene un modelo de pareja ideal que quiera conseguir. "Yo me dejo sorprender, pero debe ser inteligente y me tiene que hacer reír", comentó a TVyNovelas. A su vez, la actriz compartió cómo es que se asume en este momento de su vida, algo que sin duda es imortante a la hora de iniciar una nueva relación sentimental. "Soy una persona muy de corazón, me encanta acercarme a las personas, conocer a la gente, confío mucho y por eso he tenido muchos aprendizajes", confesó. "Me siento una persona sumamente valiente que busca los cambios, que busca el crecimiento; eso es justo lo que está pasando en mi vida: un crecimiento. De todo lo que me pasa, hasta de los errores, aprendo", aseguró.

