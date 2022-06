Danilo Carrera está ilusionado con encontrar de nuevo el amor: 'Ya tengo el lugar de boda'

La historia de amor que en su momento protagonizaron Danilo Carrera y Michelle Renaud ilusionó a sus fans, quienes esperaban ansiosos ver a la pareja dar el siguiente paso en su relación. Sin embargo, las cosas no resultaron como todos hubieran esperado, y los actores terminaron por tomar caminos separados. Pasado un tiempo de que se diera a conocer esta decisión definitiva, la actriz se animó a darle a su corazón una nueva ilusión. Aunque ella ha procurado ser discreta, fue inevitable descubrir que ahora está feliz y enamorada en los brazos de Osvaldo Benavides. Y así como la guapa intéprete ha decidido seguir adelante, parece ser que el actor ecuatoriano también está dispuesto a retomar su vida amorosa, de hecho, tiene muy claro qué cualidades le gustaría encontrar en su nueva novia.

Danilo, quien ha alternado su trabajo como galán de telenovelas con su faceta de escritor, se mostró muy abierto al hablar de los planes que tiene en mente para su vida personal y amorosa, pues de lo más tranquilo, confesó que le gustaría casarse y tener una familia numerosa. "Ya tengo el lugar de boda, nombre de los hijos, tengo todo reservado: ¡me falta la novia!", expresó en un tono simpático durante un encuentro con la prensa durante el arranque de la nueva temporada de la puesta en escena Así de simple, en la que fungió como padrino. El galán ecuatoriano fue cuestionado respecto a cómo le gutaría que fuera la nueva dueña de su corazón, y él no escatimó en cualidades a la hora de describir a la mujer de sus sueños. "Quiero que sea una princesa con títulos; que sea de verdad, que sea doctora, que sea guapa, que sea alta, súper inteligente y que quiera tener seis hijos", agregó divertido.

Aunque se ha dejado ver muy feliz viajando y disfrutando de su soltería, lo cierto es que el galán ecuatoriano tiene claro que no quiere mantener este estatus sentimental para siempre, sin embargo, aclaró que cuando llegue esa persona especial a su vida, hará lo posible por mantener la relación alejada de los reflectores. "El día que yo tenga una relación otra vez va a ser 100% privada, 100% mía", expresó en un tono más serio. "Creo que es algo que había hecho muy bien toda mi carrera, mantener las cosas personales mías, y al final, con buena intención, mala intención, la gente siempre pone su energía, O sea, imagínate que estás en tu relación y hay gente tirándote las cartas: 'Y Danilo va a...' pues es algo que no quieres en tu vida", comentó, al parecer refiriéndose a lo que vivió durante su relación con Michelle. Y es que después de una temporada en la que ambos compartían detalles y momentos de su noviazgo, llegó un punto en el que, alcanzados por los rumores y especulaciones, y luego de un tiempo separados, tomaron la drástica decisión de ser más reservados sobre su relación. Sin embargo, esta medida no cambió el desenlace de su historia juntos, pues en noviembre del año pasado terminaron definitivamente.

Durante su noviazgo con Michelle, el tema de la paternidad ocupó un lugar muy importante, pues Danilo dejaba ver sus potencial como papá cariñoso y protector, pues siempre tuvo una estrecha relación con el hijo de la actriz. Sin embargo, tal como lo reconocieron en su momento cuando anunciaron por primera vez su separación, ella ya estaba lista y deseaba de corazón escribirle de nuevo a la cigüeña, sin embargo, el actor consideraba que aún no era su momento de convertirse en padre. Cuestionado precisamente este punto en su reciente encuentro con los medios, el galán de telenovelas dijo que él siempre ha tenido la ilusión de tener hijos, pero consideró que es una decisión que amerita tomarse su tiempo. "Siempre he querido se papá, simplemente es cuestión de tiempos y de momentos, creo que vas madurando, vas creciendo más y ya llegará el momento. Pero sí creo que es importante tener todo bien hablado y bien estructurado para que llegue ese momento y puedas darle a tu hijo un hogar", comentó.

¿Qué opina de la nueva relación de Michelle?

El pasado mes de abril Danilo fue cuestionado sore los rumores que empezaban a circular entonces sobre Michelle y su nuevo galán, y es que, anteriormente, aún estando separados como pareja, seguían manteniendo el contacto. Sin embargo, al parecer ambos decidieron cambiar esta dinánica cuando finalizaron por última vez su noviazgo. "Mira no sé, no tengo relación con ella, si es cierto, que sean súper felices, en verdad, es lo que más deseo para ella, pero bien, ¿te digo la verdad?, me estoy enterando ahorita", comentó entonces en entrevista para Ventaneando cuando le preguntaron directamente sobre los rumores que relacionaban a la actriz con Osvaldo Benavides. En esa misma ocasión, el ecuatoriano confesó estar listo para retomar su vida amorosa: "Quiero casarme, como todo el mundo, yo sí quiero casarme y tener a mi familia", planes que justamente acaba de reafirmar.

