Enamorados, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo celebran 28 años de matrimonio

Sin lugar a dudas, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán conforman una de las parejas más sólidas de la industria del espectáculo, además de que juntos encabezan una de las familias más unidas y carismáticas. Estos esposos -como todos los matrimonios- han atravesado por momentos difíciles, e incluso por su papel de figuras públicas han sido alcanzados por rumores en su relación, sin embargo, el amor que los une ha sido más grande que todo, y ha sido la mejor arma vencer todas las adversidades. Estos famosos están de manteles largos, pues acaban de celebrar su aniversario de bodas número 28, y como era de esperarse, han expresado su felicidad y agradecimiento por medio de románticas y sentidas dedicatorias.

Biby echó mano de sus redes sociales para compartir con el mundo su celebración. "¡Felices 28 amor mío!", escribió en su cuenta de Instagram al compartir una selfie junto a Eduardo en la que se les veía posando en medio de un paisaje boscoso. "En las buenas, en las malas y en las espectaculares, ¡siempre te amaré!", agregó en su mensaje, retomando una de las frases que usualmente se pronuncian durante las ceremonias de matrimonio y colocando además numerosos emojis con corazones y manos unidas en señal de agradecimiento. Tan pronto la actriz compartió estas palabras, sus seguidores reaccionaron enviando sinceras felicitaciones, pero entre todos ellos destacó justamente el del actor, quien devolvió el romántico gesto a su gupa esposa. "Igualmente amor mío", comentó.

Eduardo no se quedó atrás y en en su propio Instagram compartió la misma postal con su esposa, así como un mensaje alusivo a la ocasión. "Compartiendo otro aniversario juntos, 28 años de casados y 30 años juntos", escribió el actor, revelando además el hecho de que su historia de amor inició hace ya tres décadas. "Gracias por este hermoso viaje, felicidades amor mío", agregó en su publicación. Biby no tardó en reaccionar a la dedicatoria de su marido: "¡Por siempre mi amor!", comentó.

Este especial festejo se une a varios más que ha habido en la familia en las últimas semanas, pus hace apenas unos días, la pareja celebró el octavo cumpleaños de sus mellizos Manuel y Daniel, los más pequeños de la casa. Y poco antes, los Capetillo-Gaytán habían celebrado por todo lo alto el Día del Padre, y por supuesto, Biby compartió una emotiva dedicatoria al actor y papá de sus cinco hijos. "¡Muchísimas felicidades al mejor papá del mundo! Por ser un papá tan presente en la vida de todos nosotros, ¡te amamooooooooos!", escribió la semana pasada.

Aseguran ser un matrimonio completamente normal

Al ver a Biby y Eduardo tan felices y con un matrmonio tan duradero, muchos se han preguntado cuál será su secreto para lograr una relación tan exitosa. Sin embargo, ellos han sido muy sinceros al admitir que las cosas no han sido del todo color de rosa, pues como cualquier pareja han tenido que enfrentar situaciones desafiantes. "Somos un matrimonio común y corriente. Hemos pasado por cosas difíciles por cosas no tan difíciles, hemos llorado juntos, hemos tenido momentos de felicidad, de amor. Cosas buenas y malas, pero no somos un matrimonio de superhéroes", mencionaba el actor ante las cámaras de De Primera Mano hace un par de años. Por su parte, la actri también ha sido clara al reconocer que su matrimonio con Capetillo no ha estado libre de equivocaciones. “No somos la pareja perfecta… me he dado mis tiempos, he tenido la fortuna de aprovechar a mis hijos, de disfrutar de mi esposo, y también como en este momento estar disfrutando profesionalmente, entonces así se han dado las cosas”, comentaba hace tiempo a programa Hoy al desmetir versiones sobre los supuestos problemas que habría provocado su regreso al teatro.

