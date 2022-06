Con entrañables imágenes y un conmovedor mensaje, Thalía se despide de su abuelita Doña Eva Mange

Después de que anoche Thalía y Laura Zapata dieran a conocer, a través de un comunicado, el fallecimiento de su abuelita, Doña Eva Mange a los 104 años de edad, las hermanas utilizaron sus redes sociales para despedirla. Conmovida con la noticia, Thalía publicó un videoclip en el que hizo una compilación de los momentos más especiales en la vida de su abuelita, desde su época de juventud, hasta recuerdos de cuando la cantante era una bebé y sus hermanas unas niñas. Como parte de este material audiovisual con el que rindió homenaje a su vida, la intérprete de Amor a la mexicana incluyó un video de una de las videollamadas que solía sostener con su abuelita quien, hasta el último momento de su vida estuvo bajo el cuidado de Laura Zapata, hermana mayor de Thalía, para quien Doña Eva Mange era como una madre.

A pesar de la distancia, Thalía supo mantenerse cercana a su abuelita a través de llamadas y mensajes, además de las visitas relámpago que la cantante le realizó a Doña Eva en la Ciudad de México, durante los últimos años. En este clip, también incluyó un fragmento de un video en el que se le ve a Thalía cantándole a su abuelita el tema Bésame mucho: “Abuela mía celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un Titán inamovible, un gladiador, un pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida. Siempre contra viento y marea. Y nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía y nos mostraste cómo resolver nuestras emociones cantando y bailando”, escribió la cantante en la primera parte de su mensaje.

Thalía continuó revelando que anoche, tras enterarse de la partida de su abuelita, soñó con su mamá, Yolanda Miranda, quien murió en 2011: “Vuela libre a los brazos de nuestro Padre Bendito. ¡Tu hija estará esperándote también! (Me lo contó ayer en la madrugada entre sueños). Ya estarás libre alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ¡ahora solo eres! Dios Nuestro Padre te tenga en sus brazos Evita nuestra. Acá celebraremos tu maravillosa vida mi hermosa abuela y siempre estarás cerquita de nuestro corazón. Te amo abuelita. Te amo mucho, mucho, mucho”, se lee en el feed donde personalidades como Pati Manterola, Ana Bárbara, Martha Debayle, Angelique Boyer le enviaron sus condolencias.

El adiós de Laura Zapata

También a través de redes sociales, Laura Zapata, hermana mayor de Thalía, dedicó un mensaje a Doña Eva Mange con quien sostuvo una relación muy estrecha desde que era una niña: “Un honor haber estado con mi maravillosa abuela en esta transición hacia la luz. Los abuelos nunca deberían irse, ahora estará con nosotros de otra manera. Pero nunca nos dejarán”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter. Laura fue la encargada de hacerse cargo de su abuelita hasta el último momento, sobre todo durante el último año que la señora atravesó por una crisis de salud derivada del descuido que sufrió en una residencia para personas de la tercera edad en la que se encontraba. Para la actriz siempre fue muy importante velar con su abuelita, debido a que vivió con ella desde niña.

En marzo de 2018, Laura Zapata habló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano, sobre la estrecha relación que tenía con su abuelita: “Yo viví con mi abuela siempre, afortunadamente, adorada, mi preciosa. El otro día estaba platicando con ella y le digo: ‘Abuela yo te amo’ y me dice: ‘Yo también’ y le digo: ‘Te amo desde que nos conocemos’ y me dice: ‘No, desde antes’, entonces yo creo que mi abuela y yo somos un amor de otros planetas, de otras latitudes, de otros tiempos, de otras formas, tengo la dicha que desde que nací estoy al lado de ella y gracias a ella, soy la mujer que soy. Ella por azares del destino y por situaciones fuera del control de una niña, se convierte en mi madre”, aseguró la actriz.