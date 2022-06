Gabriel Soto cuenta cómo fue la experiencia de viajar con sus hijas e Irina Baeva a Nueva York

Motivado por la estabilidad que rige su vida, Gabriel Soto permanece paciente sobre sus planes de boda con Irina Baeva, en espera de que las circunstancias le permitan dar continuidad a ese importante compromiso. Mientras tanto, él y su prometida emprendieron unas vacaciones por Nueva York, destino del cual disfrutaron como nunca antes, pues en esta ocasión viajaron acompañados por las pequeñas Elissa Marie y Alexa Miranda, las hijas que el actor procreó en su pasada relación sentimental con Geraldine Bazán. Tan abierto como suele ser con la prensa, el galán de telenovelas habló de cómo fue que transcurrió su viaje por la Gran Manzana, ciudad en la que por cierto celebró el Día del Padre.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Gabriel se tomó unos minutos para compartir detalles de esta inolvidable escapada, revelando cómo fue que pasaron estos días de los que incluso Irina compartió algunos vistazos en sus redes sociales. “Estando allá, estando juntos. Fuimos a turistear, a conocer. Mis hijas no habían ido a Nueva York, Elissa sí pero estaba muy chiquita…”, expresó el intérprete, declaraciones retomadas por el programa matutino Despierta América. Así mismo, dio a conocer parte del itinerario que incluyeron en este viaje. “Fuimos a Estatua de la Libertad, fuimos al Central Park, ahora sí que turisteando, pasando unos días muy agradables y muy a gusto…”, agregó visiblemente sonriente, dando muestra de lo mucho que le hace feliz incluir a sus hijas en estos planes.

En otro instante de la charla, Gabriel también respondió a los comentarios de los reporteros, quienes hicieron mención de lo mucho que sus hijas se han acoplado a Irina. “Estamos muy bien, ya ha pasado mucho tiempo y estamos muy bien. No debería ser de otra manera…”, dijo. Soto además hizo énfasis en la importancia de mantener la armonía y la cordialidad al interior de su círculo, tras preguntarle sobre el tipo de relación que lleva con su ex, Geraldine. “Y siempre lo he dicho, mientras yo esté bien, mis hijas van a estar bien. Y mientras su mamá esté bien, mis hijas van a estar bien. Siempre he dicho que mis hijas son nuestra prioridad para todos, para su mamá, para mí y ahora sí que para toda la familia…”, afirmó.

VER GALERÍA

Antes de despedirse, Gabriel destacó la relevancia de este acuerdo, velando siempre por la estabilidad de sus hijas. “La idea es que los niños estén bien y todo en bienestar de ellos. Llevar una relación cordial, respetuosa, afable para que los niños estén bien. Finalmente los hijos son lo más importante, y para mí más…”, agregó el intérprete. Lo cierto es que hoy vive con plenitud esta etapa, en la que además disfruta de sus éxitos profesionales, enfocado de lleno en sus proyectos televisivos, el más reciente en la telenovela Amor Dividido y en la comparte créditos con Irina, algo que los tiene enteramente felices.

¿Por qué pospuso sus planes de boda?

Para Gabriel Soto e Irina Baeva lo más importante es que todo transcurra alejado de cualquier tipo de presión, por tal motivo prefieren esperar un tiempo hasta que puedan retomar sus planes de boda. De hecho, el actor reveló la principal razón por la cual todo cambió de último momento. "Lo único que nos ha detenido un poco es pues desgraciadamente todo el tema que está pasando en Rusia y Ucrania, en el tema de que la familia de Irina pues está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido concretar el hecho de que vengan", explicó en mayo pasado a la cámara de Televisa Espectáculos, espacio en el que aseguró que el enlace no se podría llevar a cabo sin la presencia de la familia de su futura esposa.

VER GALERÍA