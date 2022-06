Daniela Álvarez se somete a un tratamiento por su condición de salud

Má allá de su carisma e innegable belleza, lo que le ha valido a Daniela Álvarez la admiración del público ha sido si duda su fortaleza. La modelo ha dado cátedra a la hora de enfrentar los desafíos con los que la vida la ha puesto a prueba, siendo la pérdida de su pierna uno de los más significativos. La guapa colombiana sufrió una isquemia hace un par de años, la cual le provocó la amputación de su pierna izquierda. No obstante, esta situación no ha frenado en lo absoluto a la exreina de belleza, quien hoy se encuentra ilusionada con sus proyectos profesionales, sino también con su relación sentimental con el actor Daniel Arenas. Cercana siempre con sus seguidores, Daniela ha compartido con ellos los pormenores de su salud, y ahora ha revelado el tratamiento al que tendrá que someterse debido a una herida en su pie.

Anteriormente, la modelo había compartido que, debido a la crisis de salud que vivió en 2020, perdió la sensibilidad en su pie, y por tanto, ha resultado más complicado darse cuenta de cuando se lastima por caminar. Este jueves, Daniela tomó sus Instagram Stories para actualizar a sus seguidores sobre la situación de dicha herida. "Quiero contarles que se me vlvió a abrir un poco mi llaga en el pie", comentó en uno de varios videos que publicó, y en el que además mostró la lesión. "Afortunadamente la herida no está tan profunda como la vez pasada", escribió sobre el clip. "Al no sentir la planta del pie es difícil darme cuenta de que me estoy haciendo daño al caminar", explicó.

Ante esta situación, la colombiana acudió a realizarse un tratamiento para ayudar a que la herida sane más rápido. "Me van a hacer un tratamiento bomba para cicatrizar rápido, empezando por la cámara hiperbárica, la cámara hiperbárica es un shot impresionante así de oxígeno al 100%", continuó la modelo mientras mostraba el lugar donde se encontraba. "Eso me va a ayudar a mejorar mis tejidos, igual que los sueros que me van a poner", agregó. Tras esta explicación, Daniela mostró por medio de videos cómo las trasladaban entre diferentes cabinas en la clínica. "Qué sería de la vida sin el apoyo de los demás, gracias por darme su amor y cariño", escribió agrdecida etiquetando a la especialista que la atendió.

Al parecer, la herida que Daniela tiene en el pie es la misma que se hizo en marzo pasado cuando se fue de vacaciones con Daniel por Ecuador, pues según contó en aquel momento, caminó largos trayectos sin darse cuenta de que se estaba lastimando severamente la planta del pie. “De tanto caminar me hice esta llaga en mi único pie. Como no tengo sensibilidad no me enteré sino hasta que vi las sábanas y el piso con sangre", contó entonces en su Instagram. De hecho, en aquella ocasión tuvo que continuar en silla de ruedas su tour por el país sudamericano. "Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar", explicó.

Su familia y su novio, sus pilares en la vida

A lo largo del proceso en el que ha tenido que asimilar su condición actual, la familia y amigos de Daniela han sido una pieza clave para que ella salga adelante. Su hermano Ricky Álvarez fue sido sin duda una de sus mayores fuentes de apoyo durante su rehabilitación, y también cada vez que necesita ayuda para sus tratamientos e incluso para trasladarse. Y a todas estas personas que han arropado cariñosamente a la colombiana llegó a sumarse Daniel Arenas. El actor colombiano fue flechado por la reina de belleza desde hace hace más un año, y desde entonces ha permanecido incondicionalmente junto a ella. “Él sabe en lo que entró, y yo siempre le digo: ‘Amor, tú sabes que el día que tengamos nuestros hijos, yo no puedo correr detrás de nuestros hijos, tú sabes que el día de mañana tú vas a correr, o sea, por mí”, contaba la modelo el año pasado a Jomari Goyso en su podcast Sin Rodeo, al hablar de su relación con el galán de telenovelas y de sus planes a futuro. "Y él sabe que será papá y un poquito más, porque si yo quiero amamantar a mi hijo tengo que decirle: ‘Amor, tráeme al bebé’, o sea, yo no soy esa persona que puede pararse, agarrar al bebé… Yo creo que cuando el bebé tenga el año voy a ser más capaz, voy a estar más entrenada pero si es un tema que él sabe cómo va a ser", agregó.

