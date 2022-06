Las contundentes palabras de la esposa de Pablo Lyle: 'La esperanza nunca muere'

En tres años la vida de Pablo Lyle cambió por completo. Mientras el actor permanece en arresto domiciliario en Miami a raíz del altercado vial en el que se vio involucrado, su esposa, Ana Araujo, así como su familia, radican en Mazatlán, Sinaloa. Es en esta ciudad en donde la joven emprendedora trata de abrirse camino enfocada en el trabajo y en sus hijos, según compartió durante una reciente entrevista para los medios de comunicación en la que rompió el silencio sobre la situación que vive. Aunque evadió todo tipo de preguntas relacionadas con su actual estatus sentimental, sí reiteró su apoyo incondicional al intérprete, a quien además en días pasados envió una felicitación por el Día del Padre.

En medio de esta circunstancia, marcada por la incertidumbre sobre el rumbo legal que tomará el caso del protagonista de la cinta Mirreyes Vs Godínez, Araujo se mantiene enteramente optimista, según manifestó en su charla con la prensa, horas antes de que se realizara la audiencia en la que nuevamente se confirmó que la fecha del juicio de Lyle sería postergada. De hecho, uno de los reporteros en el lugar le pidió su opinión en relación con el tema de ese pronosticado aplazamiento, a lo que respondió con toda reserva. “Ahí sí pregunten a sus abogados, porque yo no sé…”, expresó, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando, para luego reafirmar ante las cámaras su actitud positiva, cuando el entrevistador quiso saber si tenía alguna esperanza. “La esperanza nunca muere, ¿verdad?”, dijo sonriente al mismo tiempo en que acariciaba a su hijo.

En su asistencia a este evento público, Araujo habló de las actividades en las que se ha ocupado para salir adelante, entre ellas la puesta en marcha de un negocio de repostería que busca proyectar a gran escala. “Va a ser un producto que va a salir a nivel nacional y ya estoy como muy emocionada de que se está dando ese crecimiento con el apoyo de mi familia…”, dijo. En otro momento confesó cómo el haberse convertido en “cabeza de familia” le permitió adquirir valiosos aprendizajes. “Me he abierto las puertas y la gente me ha ayudado mucho a trabajar en diferentes cosas, entonces sí ha habido un crecimiento para mí. Las situaciones difíciles te hacen crecer como persona. Ha pasado mucho tiempo, pero sin duda seguimos esperando…”.

Su reacción a los rumores

Semanas atrás una publicación hizo eco de un rumor ligado a su vida marital, asegurando que Ana Araujo estaría buscando separarse de Pablo Lyle. Es así como en su reciente encuentro con la prensa la emprendedora no escapó de que se tocara el tema, dando una respuesta que dejó a todos en la incertidumbre. “Lo hablé en mi podcast, ahí lo pueden escuchar… Sí, tengo tres años sin Pablo, entonces a eso me refería. Lo compartiré en su momento. Ya es suficiente, por respeto a mis hijos…”, dijo, negándose a ahondar en más detalles.

Lo cierto es que algo que llamó mucho la atención de la prensa reunida en el lugar, fueron las palabras que Araujo compartió con los asistentes al evento, la presentación de un libro a la que asistió acompañada por sus dos hijos. “Al ser mamá soltera ando en mil cosas y a veces me cuesta mucho como darles ese tiempo que ellos necesitan. Sobre todo ella que está en momentos donde va descubriendo muchísimas cosas más…”, dijo ante el público reunido, aunque sin dar mayor explicación. Esta es la primera vez que Araujo habla ante las cámaras, pues suele ser muy reservada sobre lo que acontece en su entorno.

