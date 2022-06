Andrea Escalona presentó al papá de su bebé, Marco

La ilusión crece en el corazón de Andrea Escalona, quien anunció recientemente su embarazo de tres meses. Y para dar la buena nueva aprovechó las cámaras del programa televisivo Hoy, del cual es conductora, lo que le mereció todas las felicitaciones y los buenos deseos de sus compañeros, como lo hicieron Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Pero la sorpresa no solo incluyó un tierno posado para presumir su ‘baby bump’ a cuadro, sino también un especial agradecimiento a Marco, quien es el futuro papá de su bebé. De manera muy discreta, ella lo presentó durante una cápsula que se transmitió por el matutino, en donde solo se observa el rostro de él usando un cubrebocas, pero visiblemente emocionado por este anhelado momento.

Andy, como es llamada de cariño, invitó a las cámaras de Hoy a la realización de su ultrasonido, una cita tan importante a la que acudió acompañada de Marco, quien a pesar de mantenerse fuera de foco no dejó de tomarle la mano durante la realización del estudio. “Tengo 13 semanas, todo está bien. Ha sido algo súper bonito que todavía ni me lo creo pero que allí está. Y efectivamente, estoy embarazada…”, dijo emocionada mientras mostraba las primeras imágenes del bebé que viene en camino y del que aún desconoce el sexo, según confesó en otro instante del segmento en el que se dejó ver enteramente conmovida.

En las imágenes, Marco se percibe feliz junto a Andre aunque sin brindar alguna declaración sobre su futura paternidad. Lo cierto es que para la presentadora contar con el apoyo de Marco ha sido imprescindible, por lo que en su charla con los demás conductores del programa Hoy no dudó en expresarle su cariño, así como a otros de los integrantes de su círculo que la han acompañado a lo largo de esta aventura. “Le quiero agradecer mucho al papá, a Marquiño, mejor papá no podía tener mi bebé. A mi tía, que ha sido mi mamá desde que no está Magda, a mis niñas, a Pau, a Naty, a mis hermanas, a mi papá que es mi mejor amigo, a la familia de Marco…”, dijo sin poder contener el llanto de la emoción. “Tenía muchísimas ganas de contarles, son mi familia, los quiero… con ustedes he compartido todo, todos los momentos, los malos, los sinsabores y este, que es el mejor momento de mi vida…”, dijo.

Lo que Andy contó de su vida amorosa

Mucho se conoce sobre la vida personal de Andrea Escalona. Sin embargo, lo relacionado con los temas del corazón ha preferido mantenerlo bajo estricta reserva. De hecho, en enero de 2021 habló al respecto en entrevista con Mara Patricia Castañeda, confirmando en ese entonces una relación sentimental, aunque no reveló si se trataba de Marco. “Tengo un galán, no se dedica al medio… En Kabbalah te dice que tus bendiciones no las enseñes tanto…”, declaró en aquel momento, segura de mantener bajo discreción ese aspecto de su vida personal, en el cual todo parece marchar de la mejor manera.

En otro instante de esa plática, Andy reiteró lo importante que es mantener a su novio alejado de los reflectores. “Soy como de: ‘Mis cosas para mí’, y más si no sale en la tele, en todo este rollo, y me encanta que no, que haga sus cosas. Por ahora, Escalona se prepara para esta nueva faceta, segura que su madre, la fallecida Magda Rodríguez, se encargó de darle esta dicha. “Siempre he querido ser mamá, le agradezco mucho a Dios, le agradezco mucho a mi mamá que desde el cielo sé que me lo mandó…”, dijo en Hoy.

