Romina Poza responde enérgica a las críticas sobre su físico

Romina Poza ha encontrado en las redes sociales un espacio para expresarse y compartir con el mundo un poco más de su vida: Desde sus viajes y aventuras, hasta su fascinación por la buena comida. Además de su lado familiar, su relación sentimental es otra de las constantes en sus publicaciones, pues la joven no puede ocultar por feliz y enamorada que está de Joss Romero, con quien hace poco celebró su primer aniversario de novios con una romántica escapada. Quien siga a esta guapa joven en Instagram podrá dar cuenta además de su gusto por la moda, pues a menudo comparte sus originales looks por medio de posados que dejan ver sus dotes en el modelaje. Si embargo, como es bien sabido, no todo en el mundo digital es color de rosa, pues desafortunadamente siempre existen personas que no tienen reparo en emitir críticas negativas e incluso hirientes. Recientemente, Romina fue blanco de comentarios sobre su físico, los cuales no pasó por alto y quiso responder de la mejor manera.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En su papel como creadora de contenido, Romina suele mostrar su lado fashionista por medio de sus outfits e incluso ha colaborado con algunas marcas de moda. Y aunque es raro que se tome el tiempo para responder los mensajes de sus detractores, recientemente lo hizo, y no sólo eso, sino que además compartió su mensaje por medio de una captura de pantalla que publico en sus Instagram Stories. Y es que un follower criticó directamente su físico, apelando ajustamente a la faceta que la joven suele mostrar al lucir sus atuendos. "Por qué les da a las de baja estatura creerse modelos, ¡quién le dijo!", comentó una persona, etiqietando directamente a la hija de Mayrín Villanueva. Ella por su parte, decidió no mostrar los datos del usuario, pero sí quiso que sus seguidores vieran la respuesta que dio ante este comentarios. "¿Y quién le dijo a la sociedad que opinar del ajeno está bien?", cuestionó la Romina al inicio de su enérgico mensaje.

VER GALERÍA

"Muy fácil ver y juzgar, pero difícil ver y aceptar que eso mismo que juzgas es para ti y para tus inseguridades más que para la otras persona a la que 'se lo estás diciendo'", continuó la joven de 21 años en su respuesta. Siempre respetuosa con sus palabras, Romina invitó a reflexionar sobre la forma en que uno se refiere a los otros y a priorizar el amor propio. "Siempre seremos el espejo de alguien más. Conózcanse, acéptense y ámense tal cual son", agregó en su mensaje. "Lo que les digan los demás sobre ustedes, acuérdense que no es su realidad, son solo el reflejo de lo que la otra persona no tiene resuelto", concluyó. Al retomar este screenshot en sus Stories, agregó: "Sean ustedes para ustedes, no para complacer al ajeno".

A finales del año pasado, Romina se sinceró con Hola.com México sobre su gusto por el modelaje, pues aunque admitió tener cierta espinita por la actuación, confesó que modelar ha sido siempre lo que más le ha llamado la atención. Y es que nadie puede negar que la joven tiene un don natural para posar. "A mí siempre me ha gustado más la modelada que la actuación, entonces sí me gustaría ejercer un poco más del lado de la modelada, pero sí me late mucho la actuación también”, nos reveló entonces. “La verdad es que siempre me ha gustado muchísimo esa parte de que me tomen fotos, me encantaría ser modelo”, reconoció. Sin embargo, explicó que debido a los lineamientos que prevalecen en la industria, es que no se ha animado a lanzarse de lleno como modelo. “Mi estatura no me da perfil, pero sí, me gusta muchísimo modelar para editorial, para beauty, cosas así”, comentó, y agregó que probablemnte su habilidad para posar provinier de observar por años a sus padres desenvolverse ante las cámaras.

VER GALERÍA

Romina y cómo ha aprendido de amor propio de la mano de su mamá

En aquella charla que la joven sostuvo para este sitio, habló además de los valiosos consejos que su mamá, Mayrín Villanueva, le ha dado, y que van mucho más allá de posar o de procurar su belleza. "Más que cómo cuidarte o qué hacer para verte mejor, creo que lo he aprendido de la mano con ella es el amarte a ti mismo, aceptarte a ti mismo para poder tú estar segura de lo que estás dando”, contó entonces. “Vivimos en un entorno bastante duro, la gente es bastante dura, como que siempre cuando vas a criticar a alguien no tienes corazón porque no te lo están haciendo a ti, entonces no sabes cómo la otra persona lo va a recibir”, reflexionó. “Claro que causa inseguridad y claro que te hace dudar a veces de ti, pero pues mi mamá justo me ha dicho eso que tengo que creer en mí, tengo que trabajar en mí, en el amor propio, en lo que valgo, no importa lo que digan los demás, claro que cuesta trabajo y creo que más que de cómo arreglarme, más que de cómo maquillarme, mi mamá me ha inculcado mucho el quererme como soy y aceptarme como soy”, expresó agradecida.

VER GALERÍA