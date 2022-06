La esposa de Pablo Lyle rompe el silencio sobre su situación: 'La gente me ha ayudado mucho'

A la espera de confirmar la fecha para que se lleve a cabo su juicio por homicidio involuntario, Pablo Lyle permanece en arresto domiciliario en la ciudad de Miami. Recordemos que tres años atrás el actor se vio involucrado en un altercado vial en el que también estuvo presente un hombre de 63 años llamado Juan Ricardo Hernández, quien falleció días después en el hospital. Desde ese entonces, Lyle ha intentado no solo demostrar su inocencia, sino también solicitar un permiso para trabajar y poder viajar a México, en donde actualmente reside su esposa, Ana Araujo, así como su familia. Por primera vez en mucho tiempo, la pareja del intérprete concedió una entrevista ante las cámaras, a tan solo unos días del mensaje que envió en redes sociales para felicitar al intérprete por el día del padre.

Ana platicó con la prensa y dio detalle de cómo se encuentra en estos instantes, aunque siendo en todo momento muy reservada. “Yo estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo, en el país. Te quedas como cabeza de familia, entonces no queda de otra más que chambearle…”, contó en la entrevista durante su asistencia a un evento público, declaraciones retomadas por el programa televisivo Venga la Alegría. Así mismo, reconoció el apoyo que ha recibido de sus más cercanos a lo largo de este periodo en el que se ha dado la oportunidad de emprender en varias facetas. “Me he abierto las puertas y la gente me ha ayudado mucho a trabajar en diferentes cosas…”, dijo.

En otra parte de la conversación, Ana no pudo evitar la pregunta relacionada con los recientes rumores ligados a su vida marital, mismos que aseguran estaría buscando separarse del actor. Sin embargo, ella evitó tocar el tema. “Lo hablé en mi podcast, ahí lo pueden escuchar…”, dijo. “Sí tengo tres años sin Pablo, entonces a eso me refería. Lo compartiré en su momento. Ya es suficiente, por respeto a mis hijos…”, apuntó. Lo cierto es que la también emprendedora se mantiene optimista, asumiendo con firmeza su presente. “Las situaciones difíciles te hacen crecer como persona. Ha pasado mucho tiempo pero sin duda seguimos esperando…”. Eso sí, aseguró que la pasada celebración del Día del Padre tanto ella como sus hijos enviaron su cariño a Lyle. “Sí, todo. él no tiene redes sociales pero se las mandamos por WhatsApp (las felicitaciones) para que se enterara…”.

Nuevamente se pospone el juicio

Por el momento, prevalece la incertidumbre sobre la fecha en la que se llevará a cabo el juicio de Pablo Lyle, así se dio a conocer en la reciente emisión del programa televisivo El Gordo y la Flaca, en la que se detalló la razón principal por la que se tuvo que posponer nuevamente este procedimiento. Según reporta la emisión, los abogados del actor alegaron que faltan declaraciones de testigos tanto de ellos como de la fiscalía, aunque en ese mismo espacio se dio a conocer que habrá una audiencia programada el 8 de julio, esto a pedido de la jueza a cargo del caso. Así mismo, la autoridad también estaría confirmando que de llevarse a cabo el juicio podría ser hasta después del 11 de septiembre de 2022.

En el citado programa de espectáculos de la cadena Univision, también se comentó sobre la posibilidad de que el tiempo que Pablo lleva en arresto domiciliario no le sea tomado en cuenta a la hora de que se dé a conocer una condena. “Solo sirven los años que un preso espera su juicio dentro de la cárcel”, comentó Raúl de Molina sin ahondar en más detalles.

