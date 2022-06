¿Kendall Jenner ha terminado con su novio?

A pesar de que las hermanas Kardashian no tienen problema alguno en compartir los detalles más íntimos de su vida con las cámaras a través de su reality show y las redes sociales, Kendall Jenner se ha mostrado siempre como la más discreta entre ellas. Por años, su estatus sentimental se mantuvo en la incógnita, relacionándola con personajes como Harry Styles y Justin Bieber. No fue sino hasta recientemente que la misma Kendall confirmó a través de una publicación de Instagram su romance con el basquetbolista Devin Booker. Si seguía los pasos de sus hermanas mayores con un atleta, la realidad es que esta relación la ha llevado siempre al margen de la mirada pública y todo parecía ir por buen camino, incluso con la presencia de Devin en la boda de Kourtney Kardashian en Italia hace algunas semanas. Pero a la vuelta de este viaje comenzaron los rumores que apuntaban a un distanciamiento, pero no ha sido sino hasta ahora cuando parece que se ha confirmado que el noviazgo se ha dado por terminado.

Las especulaciones de un romance entre la pareja comenzaron en el 2020, y poco a poco se fue sabiendo más de él. Las cosas parecían tan serias que se llegó a pensar en que Kendall llegaría al altar y cuando declaró en el reality show que tal vez había llegado el momento de comenzar una familia, todo apuntaba a que las cosas con Devin iban por buen camino. Pero son precisamente las decisiones a futuro las que se han considerado la razón detrás de la supuesta ruptura, y es que los reportes de Entertainment Tonight aseguran que los enamorados no se encuentran en el mismo momento de su vida.

Desde hace algunas semanas, varias fuentes señalaban en Deux Moi que la pareja se estaba distanciando y se llegaba a apuntar a que habían terminado, algo que medios estadounidenses han dado por un hecho en estos días. La última vez que se les vio públicamente fue el mes pasado, pero esto no dice mucho de la pareja, ya que no es común que se les pueda captar juntos.

A pesar de que en todo momento apostaron por la discreción, no era raro ver a Kendall en los juegos de su novio, así como a lo largo de los últimos dos años, dieron algunos breves vistazos de su relación en redes sociales. Durante su visita al show de Jimmy Kimmel, Kendall contaba que no se perdía ninguno de los encuentros del equipo de Devin: “Por supuesto, veo cada uno de sus juegos, a menos de que tenga -anoche tuve una cena, pero todos mis amigos y familiares saben que, me gusta sentarme con mi teléfono en dónde sea que esté…Siempre he sido una fanática del basquetbol desde, básicamente con Khloé, me acuerdo que solíamos ir a los partidos de los Lakers cuando era muy chica, así que he sido fanática de la NBA por un largo tiempo”.

Qué dicen las redes sociales

En una época en la que estas plataformas dicen mucho sobre la vida de las personas, Kendall y Devi–n continúan siguiéndose a través de sus perfiles de Instagram, algo que puede mantener la incógnita si se piensa en lo que pasó en su momento con Tristan Thompson y el resto de las chicas Kardashian. Por otra parte, la pareja no solía compartir fotografías o historias juntos con frecuencia, por lo que podría pasar un largo tiempo antes de descifrar qué es lo que ha pasado con su relación.

