El beso de Christian Nodal que parece reafirmar su nuevo romance

A poco más de cuatro meses de su ruptura sentimental con Belinda, todo se perfila de manera distinta para Christian Nodal, quien al parecer ya se encuentra ilusionado con un nuevo amor. En medio de sus actuales presentaciones por varias ciudades de Latinoamérica, el cantante se ha dejado ver muy bien acompañado de una joven intérprete de música urbana, cuya identidad fue revelada tan pronto los paparazzi y sus mismos fanáticos difundieron en redes sociales las fotos en las que ambos disfrutan de su cercanía. Se trata de Cazzu, una joven argentina muy popular en su país, y con la que recientemente fue captado de lo más cariñoso, pues además de aparecer tomados de la mano la lente no perdió detalle del beso que se dieron.

Los enamorados volaron a Bolivia en días pasados, país en el que Christian tenía programada una presentación. Entusiasmado, el intérprete de temas como Botella Tras Botella o Adiós Amor se hizo acompañar de Cazzu minutos antes de subir al escenario, momento en el que la cámara de un teléfono celular captó a la pareja tomada de las manos. Y no sólo eso, porque previo al show ambos se dieron un beso, haciendo explícito el cariño que los mantiene unidos. El revuelo que provocaron las imágenes fue tal, que muchos de los fanáticos del cantante dieron por hecho que esta sería la prueba más clara de un noviazgo, mismo que ninguno de los dos ha confirmado hasta el momento.

Recordemos que la primera ocasión en que Nodal fue visto junto a Cazzu ocurrió a principios de junio, cuando el intérprete hizo una parada en la ciudad de Guatemala. Desde ese instante las alertas se encendieron, pues todo indicaba que el ídolo musical estaba decido a pasar la página de su truene con Belinda, un episodio mediático que él mismo puso nuevamente en el radar semanas atrás luego de la publicación de supuestos mensajes que le había enviado la también actriz. Lo cierto es que hoy todo parece haber tomado un nuevo cauce, algo que coincide con las recientes declaraciones que Christian ofreció durante una transmisión en vivo con sus seguidores en redes. “Yo estoy cerrando ciclos en mi vida porque quiero volver a la luz. Yo estoy haciendo cosas buenas… Yo las estoy arreglando (las cosas) y quiero agradecer a todas las personas que lo ven así porque soy un ser humano…”, explicó.

En otro momento, el cantante también explicó la razón por la cual filtró los supuestos mensajes que le envió Belinda, respondiendo incluso al preguntarle si deseaba enviarle un mensaje a su ex. “Nada, que yo quisiera seguir los rumbos. Ya no se puede porque yo creo que ya se cruzó una línea, una relación que como cualquier otro ser humano te entregas y si las cosas no salen bien, hay que ser conscientes del poder que hay en las redes, porque yo cada que la he regado yo la he tenido que pagar cara y no ha sido nada fácil…”, dijo para Ventaneando.

Qué más se sabe de Cazzu

Desde que Christian Nodal fuera ligado sentimentalmente a Cazzu, la información sobre la cantante comenzó a generar gran interés más allá de las fronteras argentinas, evidenciando que ambos tienen en común su gusto y pasión por los tatuajes. Entre otras cosas, se sabe que la joven tiene 28 años y que desde muy pequeña demostró su interés por la música. Recientemente, ella lanzó el tema titulado Piénsame, una balada cuyo videoclip ha acumulado más de dos millones de reproducciones en YouTube, así como varios comentarios de algunos usuarios, quienes han admitido disfrutar de su propuesta musical, la cual han tenido la oportunidad de conocer gracias a las noticias de su cercanía con Nodal.

