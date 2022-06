¡Sorpresa! Andy Escalona anuncia que está embarazada y presume su 'baby bump'

El elenco del programa Hoy está de celebración, pues la mañana de este 22 de junio una de sus conductoras, Andrea Escalona, compartió la buena nueva de su embarazo. Cobijada por el cariño de sus compañeros, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Paul Stanley, Tania Rincón, Arath de la Torre y Raúl Araiza, celebró este momento, confirmando que además tiene tres meses de gestación. Entre aplausos, la presentadora se tomó el tiempo para presumir a cuadro su baby bump, orgullosa de este instante de realización que le mereció todas las felicitaciones de la producción. Por supuesto, el anuncio vino acompañado de una mención especial a su mamá, la fallecida Magda Rodríguez, quien de alguna manera fue su cómplice en la consolidación de este sueño, según confesó.

Tras haber hecho público el anuncio en televisión, Andy, como es llamada de cariño, compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales, enteramente agradecida por el inicio de esta nueva etapa que la tiene enteramente ilusionada. “¡Voy a ser mamá! Con ustedes mi Churrite. Los tiempos de Dios son perfectos y el amor, el deseo le abrieron la puerta donde encontró la manera para llegar…”, escribió en las primeras líneas de su mensaje. Para hacer más significativa la develación de su sorpresa, la conductora ilustró sus palabras con un posado de perfil en el que se deja ver sonriente mientras acaricia su vientre. Así mismo, añadió una foto de su ultrasonido, postales a las cuales reaccionaron sus seguidores de manera inmediata, enviándole varios mensajes con buenos deseos ante el inicio de la dulce espera.

Para Andrea, la satisfacción de dar este importante paso no habría sido posible sin el apoyo de su madre, pues confía en que ella siempre la acompaña. Por tal motivo, aprovechó este momento para honrar su memoria. “Gracias, mamá. Sé que tú tuviste mucho que ver en esto. Gracias a Dios por mandarme la bendición que tanto pedía…”, continuó. De hecho, en la transmisión del programa Hoy, Galilea también habló de la fallecida productora, reconociendo que de alguna forma ella se encargó de que todo pudiera ser posible. “Estoy segura que esto es obra de Magda, donde quiera que esté...”, dijo la tapatía al aire.

La dedicatoria al papá de su hijo

En su emotivo mensaje, Andy Escalona abrió su corazón para dedicar al papá de su hijo un entero agradecimiento, siendo muy reservada al respecto. “Gracias, Marco. Sé que serás un gran papá. Gracias Tita, papá, niñas, por apoyarme y siempre estar ahí para mí. Gracias a mi familia y amigos…”, dijo, revelando que la familia del padre de su bebé también ha permanecido a su lado manifestándole su total afecto. “Gracias a tu familia, Marco, porque desde el día uno se han portado increíble conmigo…”, añadió. Por supuesto, para la guapa conductora también es importante hacer mención del cariño del público televidente. Así mismo, agradeció a Televisa por acompañarla en los instantes más duros y felices por los que ha atravesado.

Finalmente, Andy expresó a su bebé la ilusión que le provoca saber que viene en camino, asumiendo el reto de su próxima maternidad con todo el entusiasmo. “Gracias a mi bebé, porque aún sin conocerte todos los días me levanto con la ilusión de ser una mejor persona para poder darte un buen ejemplo, me haces sentir que todo puedo y me inyectaste una certeza que había perdido, olvidado o quizá nunca había tenido. Una alegría de saber que existes y estás ahí. Te amo sin conocerte aún, te amo con todo mi corazón”, finalizó la presentadora, preparada para esta nueva aventura que traerá consigo gratas experiencias y aprendizajes.

