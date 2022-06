Juan Soler comparte un nuevo vistazo de la graduación de su hija Azul

No hay duda de que para Juan Soler la paternidad ha sido un gran regalo acompañado a su vez de valiosas enseñanzas. El actor de origen argentino es padre de tres mujeres que son su adoración y de quienes no podría estar más orgulloso: Valentina, Mía y Azul. Hace apenas unos días compartió su emoción por un momento importante en la vida escolar de su hija menor, su graduación de la secundaria, ocasión que estuvo acompañada de una fiesta. Como era de esperarse, la jovencita de 15 años estuvo acompañada también de su mamá, Maky, quien igualmente expresó su alegría por ver a su retoño cerrar este ciclo en su eduación. Ahora, el también conductor de televisión ha compartido un vistazo de la ceremonia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Juan tomó su cuenta de Instagram para compartir su emoción por ver a su hija menor concluir una etapa escolar, así que en sus Stories publicó una foto junto a la recién graduada. "Felicidades Azul", escribió sobre la imagen, agregando además un emoji de corazón. La fotografia mostraba al actor sonrientes mientras abrazaba a su hija, a quien se le veía ataviada con un atuendo propio para la ocasión: una toga y birrete marino, en combinación con una banda color vino. Momentos después, el presentador de Sale el Sol retomó esta misma postal en su feed, donde además agregó una sentida dedicatoria a la jovencita. "Gracias por permitir que te acompañe en este camino de crecimiento y aprendizaje… ¡Papá orgulloso! Te amo Azuli", escribió.

VER GALERÍA

Tan pronto el intérprete hizo esta publicación, sus seguidores reaccionaron felicitando a Azul, y enviándole cariñosos mensajes a ambos. "¡Felicidades mi Azul hermosa! ¡Te amo!", comentó Mónica Noguera, de quien es más que conocida su amistad no sólo con Juan, sino también con Maky. Actores como Horacio Pancheri y Cristian de la Fuente, colegas y amigos del glán de telenovelas, también reaccionaron y colocaron emojis de corazón. Otras personalidades como la conductora Odalys Ramírez y la periodista Paola Rojas también dieron 'me gusta' al post de Juan, aunque sin duda el like que llamó especialmente la atención fue el de María José Barbaglia, novia del actor, quien apenas hace unas semanas estuvo de visita en México.

VER GALERÍA

Azul también quiso inmortalizar este momento y compartirlo con sus seguidores en redes sociales, pues compartió en sus Instagram Stories una selfie frente al espejo junto a dos amigas. "Last", escribió sobre la imagen en blanco y negro, al parecer haciendo referencia al último día como estudiante de secundaria. Horas después compartió un breve video junto a sus compañeros de generación, justo en el momento en el que, siguiendo la tradición, arrojaban al aire su birrete. Al centro del grupo, se le veía muy sonriente mientras mpezaba a caer confeti sobre todos.

Juan Soler y su faceta de papá

Juan, como muchos otros papás, celebró el pasado fin de semana el Día del Padre. Este festejo es sin duda muy especial para el actor, pues ha reconocido lo importante que es para él esta faceta de su vida. "Lo que me motiva todos los días es mi familia… Mis hijas me enseñaron la fortaleza de la fragilidad", escribió en su publicación, en la cual además agregó una recopilación de fotos junto Valentina, Mía y Azul. "Las amo con todo mi corazón. Mi vida es de ustedes", agregó en su mensaje. Estas palabras coinciden con lo que el protagonista de La Mexicana y el Güero dijo poco antes a HOLA.com México en una sincera entrevista sobre su paternidad. "De manera indirecta me enseñaron la fortaleza de la fragilidad. Lo frágil que son con sus sentimientos y con sus emociones me muestran también la fortaleza con la que se van formando. Cuando ves su moción a flor de piel te muestra una fragilidad que hace que veas cómo fuiste cómplice en ese armado del temperamento de tus hijas, entonces eso fue lo que me enseñaron", nos dijo. Y nadie mejor para confirmar la excelente labor que ha heho Juan en su papel de padre que Maky, madre de sus hijas menores y quien fue su esposa durante muchos años. "¡No pude escoger mejor hombre para ellas! Gracias Juan por todo lo que haces por nosotras", escribió la conductora el pasado fin de semana al felicitar a su ex.

VER GALERÍA