Alberto Guerra revela cómo ha sido trabajar con Zuria Vega

La complicidad que existe entre Zuria Vega y Alberto Guerra los ha llevado a construir una sólida relación de más de ocho años, así como una hermosa familia al lado de sus dos hijos: Lúa y Luka. Algo que la pareja de actores también ha sabido llevar a la pantalla, pues en más de una ocasión han tenido la oportunidad de compartir créditos en algún proyecto, demostrando siempre su profesionalismo y la solidez de su relación, dejando en claro que son un gran equipo, ya sea como matrimonio o como compañeros de trabajo. Tal y como lo reveló el actor de origen cubano en una reciente entrevista, en donde habló sobre cómo ha sido trabajar de la mano de Zuria y la forma en la que han manejado su relación dentro del set, dejando en claro que contrario a lo que suele creerse, ellos han encontrado la forma de combinar el amor con el trabajo.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando, a propósito del estreno de la serie El Refugio, en la que también participa Zuria, que Alberto se sinceró sobre la experiencia de trabajar de la mano de su esposa. “Es un desastre, la verdad es que nunca ha salido bien y no sé por qué lo seguimos haciendo”, dijo el actor con un semblante un tanto serio, para después esbozar una sonrisa, dejando en claro que todo se trataba de una broma. “Somos muy distintos, por eso nos llevamos bien cuando trabajamos juntos porque yo soy un desastre, soy muy profesional, pero tengo una manera de relacionarme completamente distinta a la que tiene Zuria”, expresó el intérprete, quien dio a entender que cuando participan en un mismo proyecto se dan su espacio. “Nos dejamos prácticamente en paz”, agregó.

Y es que según contó Alberto, cuando coinciden en alguna producción, cada uno por su lado hace sus propias amistades y crea su propia experiencia, por lo que contrario a lo que se podría pensar, no pasan tanto tiempo juntos. “Uno pensaría que estamos todo el tiempo juntos en un set y no, cada uno hace sus relaciones”, señaló. “Cada uno tiene su propia historia dentro del proyecto donde se crearán historias en los meses que convivimos (en el set)”.

Una experiencia familia

En medio de la pandemia, Zuria Vega y Alberto Guerra recibieron la invitación a participar en la serie El Refugio, la cual se filmó completamente en Chile. Es por eso que la familia por completo hizo maletas y se mudo por algunos meses a este país sudamericano, por lo que al final este proyecto profesional se convirtió en un proyecto familiar para ambos artistas. “Si no hubiéramos estado los dos, no hubiéramos podido estar ninguno porque estábamos pasando un momento como humanidad bastante complicado, donde estábamos encerrados, donde el salir de nuestra burbuja hubiera significado la imposibilidad de vernos durante varios meses, y no estoy muy seguro que hubiéramos estado dispuestos ninguno de los dos”, señaló el intérprete.

Y agregó: “Esto se convirtió en una experiencia muy bonita con la familia, porque fue dentro de la familia, dentro de esta unión en la que estábamos ya prendidos durante una año y pues nos fuimos todos juntos a filmar esta serie y se convirtió en una experiencia familiar lo que generalmente es una experiencia personal cuando uno se va a trabajar”, finalizó.