Las fotos más románticas de José Ron y su novia: 'Te amo, mi compañera de vida'

Cualquier pretexto es bueno cuando se celebra al amor, una regla que José Ron aplica a su vida en estos instantes, enteramente ilusionado por su noviazgo con Luciana Sismondi. Recordemos que en días pasados la pareja vivió uno de los momentos más inolvidables durante el festejo de cumpleaños de la actriz, quien ha revelado nuevas fotografías de ese especial día en el que ambos se dejaron ver muy cercanos y cómplices. Por supuesto, las postales estuvieron acompañadas de románticas dedicatorias, felices de poner en alto el sentimiento que los une, desde que en agosto de 2021 el galán de telenovelas confirmara su nueva relación con la intérprete.

A través de sus redes sociales, Luciana presumió más vistazos de su festejo de cumpleaños, destacando las imágenes en las que aparece junto a su novio, con quien posó guapísima para hacer de esta nueva vuelta al sol una de las más extraordinarias. “Más fotos de ese día inolvidable”, escribió la intérprete al pie del álbum de fotos, que abre con una instantánea en la que los dos se dejan ver sonrientes frente a la cámara. La reacción de Ron fue inmediata, comentando con algunos emojis de corazón para luego hacer un breve comentario sobre lo bien que lo pasaron ese día. “Lo dimos todo”, dijo el galán de telenovelas en tono simpático, feliz por acumular nuevas vivencias junto a su amada.

En las postales, la festejada también se ve disfrutando junto al grupo de amigos que la acompañó, pero también incluye más instantáneas con su novio, como una en la que se muestran a cuadro usando antifaces, u otra en la que aparecen mirándose de frente mientras él la toma por la cintura y ella lo abraza. De hecho, esta fotografía fue replicada por el protagonista de melodramas como Te Doy la Vida o Ringo, quien reiteró el gran amor que tiene por Luciana a quien se refirió de la manera más cariñosa. “Te amo, mi compañera de vida”, dijo él. Así mismo, ella escribió: “Quédate con quien te mire como Luciana a José”.

Fue el pasado 17 de junio cuando José Ron felicitó a su novia en el día de su cumpleaños. Para hacer emotivo este detalle, el intérprete publicó un breve clip con varios instantes en el que ambos aparecen de fiesta y pasándola genial en un día de playa. Por si fuera poco, él también agregó un mensaje en el que se expresó sobre el enorme sentimiento que lo invade, feliz de acompañar a su novia en el inicio de un nuevo año con grandes expectativas. “¡Hoy es tu día pero tú eres mi gran regalo de la vida! ¡Feliz cumpleaños mi amor! Te amo, te amo, te amo. Dios te bendiga hoy y siempre. @lucianasismondi”, dijo el actor.

En uno de sus mejores momentos

Enamorado, José Ron define esta etapa como una de las mejores de su vida. Ya declaraba en agosto de 2021 sobre lo bien que se encuentra en estos instantes, en los que además su estabilidad personal coincide con sus éxitos profesionales. “Estoy muy contento en este momento, me siento completo y feliz en todos los sentidos, creo que estoy viviendo uno de mis mejores momentos en la vida y me siento feliz compartiendo mi vida con alguien, ¡claro!”, dijo para las cámaras del programa televisivo Despierta América. Días después, en otra entrevista, el actor fue cuestionado sobre la paternidad, una idea para la que tiene una posición muy clara. “Si Dios quiere yo estoy preparado si llega esa bendición. Siempre he dicho también que depende de mi pareja… Yo ya tengo 40 años, así que si se da, padrísimo, ¿no?”, dijo al programa Hoy.

